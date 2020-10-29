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三重檳榔、早餐店火警 1死1昏迷4傷
新北市三重區大仁街1間經營檳榔批發、零售並賣早餐的店面，今天清晨5時許發生火警，濃煙往2、3樓住宅擴大，火勢約30分鐘後撲滅，6人受傷送醫，其中79歲老翁宣告不治，61歲男子昏迷仍在搶救中。
現場是3層樓老舊公寓，消防局於清晨5時39分接獲火警報案，火勢疑從1樓檳榔店內部竄出，還有鄰居聲稱聽見門前早餐攤的瓦斯桶傳出爆炸聲，旁邊的機車受波及起火，火舌並順勢向2樓擴大延燒，消防局陸續增援派遣2個大隊、10個分隊及應變小組前往搶救。
火勢於6時10分通報撲滅，3層樓共疏散6名受傷住戶，可惜2樓救出的79歲黃姓老翁已經沒有呼吸心跳，送往新北市立三重醫院急救後宣告不治，3樓另有1名61歲楊姓男子昏迷，送到北市馬偕醫院急救中。
另有42歲喜姓女子、17歲陳姓少女，輕微嗆傷及燙傷送北市新光醫院，70歲連姓老翁輕微嗆聲送市立三重醫院、57歲徐姓男子輕微嗆傷送北市馬偕醫院。現場燃燒面積約30坪，詳細火警原因仍有待進一步調查。
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