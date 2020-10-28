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台中烏溪橋下浮屍 疑為撈魚不慎溺斃

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

警方在岸邊發現疑是死者的棉褲等遺物。圖／民眾提供
警方在岸邊發現疑是死者的棉褲等遺物。圖／民眾提供
台中市霧峰區與草屯鎮交界的烏溪橋下東側約500公尺處，晚間發現一具男性浮屍，經台中市消防局打撈吊掛上岸，發現他年約50多歲，僅著一件內褲。警方則是在岸邊發現疑似死者脫下的衣褲和包括一枚印章在內的雜物，以及一具漁網等，懷疑該名男子姓吳，並是為了撈魚而不慎溺斃。

警方在岸邊一個桶子裡發現疑似死者脫下的黑上衣、棉褲以及手機、零錢和名片等，其中還有一枚印章，印章所有人姓吳，但這些東西是否就是死者的，以及是否就是印章所有人吳姓男子，因未發現其他證件，還待警方進一步查證。

但警方推測，從現場並無遺書，以及桶子旁還有魚網等看來，十分有可能是死者為了下水撈魚，而先把衣褲脫下，但卻不慎發生意外，將報請檢察官驗屍。

台中市消防局指出，晚上8時33分有釣客看到疑似浮屍而報案，原先由南投縣消防局先行搜索，但後來發現浮屍位置在台中市轄內，而轉請台中市消防局協助。

台中市 男性 檢察官

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