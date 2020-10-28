助車禍老翁急救 熱心正妹身分曝光盼「找時間上香」
56歲丁姓男子昨天下午2時許駕駛汽車自復興路一段往中華路行駛時，疑因中風蛇行擦撞4輛機車、一輛自行車，造成騎自行車的82歲吳姓老翁傷重不治；案發時有一名熱心女民眾協助用包包墊高吳翁頭部，家屬非常感動，發文協尋這名熱心女子。
吳翁家屬在地方社團發文，表示她是吳翁女兒，當天他只是照著日常一樣騎車要去公園散步，沒想到卻意外遇到車禍過世，「事情真的讓人萬萬沒想到」。
貼文裡提到，想尋找發生車禍時協助拿包包墊著父親頭部的女孩，「很感謝她拿自己的包包讓我父親墊著頭，希望這位女孩可以連絡我，讓我賠償包包的費用」。
貼文貼出不久後善心女子身分曝光，她是在彩券行上班的29歲許心妮，丈夫在案發地點附近開了一間當舖，當時她在當舖內幫忙，聽到巨大煞車聲後外出查看，發現老人家躺在地上，便趕緊上前幫忙。
許心妮說，她當時看老翁戴著口罩，臉部朝下趴著，擔心窒息，便用手撐著老翁的頭部，再用包包墊在手下，扶著老翁直到救護車抵達。
許心妮表示，她幫老翁扶著頭部時，老翁還有意識，她不停向老翁喊話「加油」，要他撐下去，老翁也回應「好」，沒想到後來老翁仍不幸離世，已聯繫上老翁家屬，希望能找時間去上香。
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