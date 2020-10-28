欣興電子大火釀空汙 桃環保局稽查：暫無危害

製造印刷電路板的知名上市公司欣興電子今天下午2點多傳出大火，火勢雖已控制，但仍持續悶燒，由於工廠內囤放大量酸性化學物質，引來空氣與水汙染之虞，更有網友擔心「空氣飄散有毒物質」，桃園市環保局已向環保署通報空汙事件，並到廠區與周邊稽查，目前初步確認總揮發有機汙染物數值未超標，暫無危害疑慮，將持續監測。

桃園市環保局指出，經消防局人車在現場灌救，明火已經撲滅並於傍晚5點獲得控制，但悶燒情形仍持續到晚間，由於工廠內堆放酸性溶劑數量多，發生火災易因加熱散發酸氣，消防人員運用灑水方式刷洗，盡量控制酸氣不會揮發到空氣之中，目前監測現場的總揮發有機汙染物數值偏低，並未超標。

桃園市環保局指出，環保局空保科人員與環保署技術小組今天下午4點左右抵達廠區現場監測空氣品質，於事故點10公尺處，以儀器量測總揮發性有機物為0.4ppm，晚上6點45分再於事故點上風處50公尺以儀器量測總揮發性有機物，則為未檢出，晚上6點50分於事故點下風處30公尺量測同樣未檢出總揮發性有機物。

另為避免現場消防廢水流到廠外造成汙染，廠方人員正著手圍堵與回收作業，桃園市環保局強調正派員加強巡視，並同步監測下游水質有無異樣，由於廠區範圍很大，目前尚無查獲違法情事。