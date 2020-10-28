台中車站旅客失足跌落月台 站務員及時協助脫險
一名男子今天在台鐵台中車站行走時太靠近月台邊，失足跌入鐵軌區，站方立即通報即將進站的列車停在站外，隨後站務人員協助男子脫困並送醫，所幸狀況穩定，就醫後已返家休養。
鐵路警察局台中分局台中分駐所表示，今天下午3時55分台中車站南下月台，一名男子在月台行走時突然跌落軌道區，站務人員發現通報緊急狀況，車站行車室立即調動號誌，讓即將進站的北上普悠瑪列車停在站外。
站務人員立即進到軌道區，協助跌落的男子脫困，男子頭部有撕裂傷，經救護車送往澄清綜合醫院平等院區治療，就醫後出院返家休養。
警方指出，經調閱站內監視器並詢問失足男子，確認男子因行走太靠近月台邊，不慎跌入鐵軌區，並無外力介入。
台鐵表示，台中車站今天下午發生的旅客跌落軌道意外，經車站人員處理並通知救護車送醫，影響1列次班車誤點3分。
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