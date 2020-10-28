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跟兒子整地燒雜草 82歲老父不慎跌進雜草火堆急救不治

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一對父子今天在台中市沙鹿區農田整地，在一堆雜草中燒草時，82歲父親疑不惧被濃煙嗆昏跌落其中一堆悶燒中的雜草，全身嚴重燒燙傷，送醫急救不治，在旁的兒子見狀報警救父仍來不及，他驚嚇難過大哭，意外原因仍由警方調查中。

台中市消防局今天下午4點多獲報，沙鹿區中航路二段有雜草火警，派遣清泉分隊出動消防車2輛、救護車1輛，消防人員共6名，由清泉分隊小隊長吳耀文帶隊前往搶救。

當消防隊員到場，立即部署水線搶救，燃燒面積約800平方公尺農地，當火勢控制時，消防隊員在火場周遭聽到民眾哭喊聲，清查才知82王姓老翁倒在地上，兒子呼喊，消防隊員立即呼叫派救護車前往支援，老翁已無生命徵象、消防隊員為他目前執行CPR，AED電擊二次，他身上有燒燙傷。

老翁家屬說，他和兒子到農地務農，不確定事故原因，老翁被送到沙鹿光田醫院急救，臉部、胸部、雙手掌及兩腿各有二度至四度不等程度的燒燙傷、燒燙傷面積共計65%，晚上急救不治。

警方初步調查，老翁和兒子整地燒雜草時，疑不被濃煙嗆昏，跌在雜草灰燼中，全身多處燒燙傷，意外原因仍調查中。

一名老翁今天在台中市沙鹿區地燒雜草，疑不惧燒燙傷，急救不治。圖／民眾提供
一名老翁今天在台中市沙鹿區地燒雜草，疑不惧燒燙傷，急救不治。圖／民眾提供

老翁 救護車 農地

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