影／台中BMW闖紅燈釀禍？連環撞7送醫 貨車駕駛命危

台中市曾姓孕婦今天駕駛紅色BMW GT轎車行經南屯區文心南路時，疑闖紅燈後，先撞上行駛在永春東路的貨車後，再波及一輛轎車，貨車被BMW撞上後，衝過文心南路的安全島，波及對向車道的一輛休旅車與公車，曾女的BMW車頭、車身受損嚴重，還造成7人受傷送醫，其中21歲薛姓貨車駕駛首當其衝顱骨骨折命危，曾女與肚中胎兒無恙，全案將依法告發曾女，傷者是否提出過失傷害告訴？將待傷者出院後確認。

中山醫學大學附設醫院說明，薛姓貨車駕駛到院後，全身多處擦挫傷，頭部重創、顱骨骨折，意識不清，目前送外科加護病房觀察中，有生命危險。

台中林新醫院說明，林新醫院共收治6名傷患，其中曾姓孕婦懷孕29周，經婦產科檢查後，肚中胎兒無恙，由於曾女住大甲，經傷口處理後離院，後續再就近到婦產科追蹤即可。唐姓乘客全身多處傷，因左側肋骨骨折，意識清楚，收治胸腔外科病房住院觀察。其他四名傷患傷勢輕微，經處理都已離院。

據查，曾姓孕婦（31歲）今天下午1時許，開車沿南屯區文心南路往南方向行駛，行經永春東路口時，疑闖紅燈，先碰撞行駛在永春東路的貨車後，曾女車再撞在永春東路停等紅燈的轎車，貨車被撞上後，又衝過文心南路的安全島，碰撞在對向行駛的一輛休旅車與公車，全案造成7人受傷。