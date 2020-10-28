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影／欣興大火持續燒仍 7名消防員接觸化學物緊急送醫
製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午2點多傳出大火，有2名女員工一度受困嗆傷，現場疏散2387名員工，消防也出動100多人灌救，火勢約在下午5點控制，但現場囤積大量化學物，有7名消防員因皮膚接觸過敏不適送醫，所幸無大礙，現場目前有部分悶燒中。
桃園市消防局第一大隊長賴志忠表示，到場時濃煙、火焰竄出，第一時間在1樓廁所救出2名受困女員工，另有1名員工嗆傷自行就醫，搶救過程因現場存放大量化學物品，在射水過程因接觸化學物，現有7名消防員接觸到皮膚起過敏反應，為求謹慎都到醫院檢查，所幸沒有大礙。
賴表示，現場火勢約5點15分控制，並疏散2000多名員工，現場樓層面積廣大，起火點初判是1樓通風機房，因火舌、濃煙隨著風管垂直向上蔓延，1樓至6樓都有被延燒到，基於安全、防護為主，目前現場已作控制，預防延燒到其他樓層。
賴志忠說，事發後廠房有提供現場圖、危險物堆放地點等資訊，也進駐前進指揮所協助救援，詳細起火原因有待後續火調科調查釐清，因目前仍有部分在悶燒，何時能完全撲滅尚無法估計。
欣興電子也發出公告，表示下午發生火警，迅速安全撤離人員、緊急通報消防單位救災，火警主要影響為山鶯廠區CSP廠，確切損失金額調查評估中，公司將協調各廠產能，以降低事件對客戶影響，後續將調查損失、申請保險理賠、調度產能等以降低損失。
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