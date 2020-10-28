影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻（37歲），本月18日在新北市新莊區與騎車的楊姓男友（39歲）雙載停等紅燈，卻慘遭後方開廂型車的60歲李男追撞，楊被撞飛，「糖糖」慘遭車輛捲入車底當場死亡，警消獲報後到場，初步研判李是將油門當成煞車才釀禍，李則供稱是煞車失靈，警詢後依過失致死罪嫌移送。

本名蔡亞臻的糖糖曾在老品牌「豐年果糖」出演而爆紅，也曾與謝祖武合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

據悉，18日下午1時許糖糖與騎車的男友雙載在新莊化成路與五工一路口停等紅燈，未料從事金屬車窗工的李男（有傷害、毀損、詐欺等前科）在後方開廂型車，沒有煞車直接撞上兩人與一旁也正在停等紅燈的騎士藍男（32歲），並波及前方經過車輛，糖糖被撞飛後慘遭車輛捲入車底拖行，當場死亡；其餘人均僅輕傷。