快訊

男疑將油門當煞車衝撞3車 昔日爆紅童星捲車底慘死

潤寅詐貸案翻版！方悅服飾涉聯手會計師 騙走25家銀行80億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻（37歲），本月18日在新北市新莊區與騎車的楊姓男友（39歲）雙載停等紅燈，卻慘遭後方開廂型車的60歲李男追撞，楊被撞飛，「糖糖」慘遭車輛捲入車底當場死亡，警消獲報後到場，初步研判李是將油門當成煞車才釀禍，李則供稱是煞車失靈，警詢後依過失致死罪嫌移送。

本名蔡亞臻的糖糖曾在老品牌「豐年果糖」出演而爆紅，也曾與謝祖武合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。

據悉，18日下午1時許糖糖與騎車的男友雙載在新莊化成路與五工一路口停等紅燈，未料從事金屬車窗工的李男（有傷害、毀損、詐欺等前科）在後方開廂型車，沒有煞車直接撞上兩人與一旁也正在停等紅燈的騎士藍男（32歲），並波及前方經過車輛，糖糖被撞飛後慘遭車輛捲入車底拖行，當場死亡；其餘人均僅輕傷。

警、消獲報到場後，將全身多處擦挫傷的楊男送醫，經測得三方駕駛均無酒駕，肇事李男向警方供稱其車輛煞車失靈才會釀禍，但警方根據監視畫面，研判李是誤將油門當煞車猛踩才會肇事，警詢後依過失致死罪嫌移送；肇事原因有待警方進一步釐清。

肇事李男車輛車頭毀損嚴重。記者柯毓庭／翻攝
肇事李男車輛車頭毀損嚴重。記者柯毓庭／翻攝
李未煞車，直接撞上糖糖與男友雙載的機車，造成糖糖當場死亡。記者柯毓庭／翻攝
李未煞車，直接撞上糖糖與男友雙載的機車，造成糖糖當場死亡。記者柯毓庭／翻攝
糖糖與男友機車被撞的面目全非。記者柯毓庭／翻攝
糖糖與男友機車被撞的面目全非。記者柯毓庭／翻攝

郵差 詐欺

延伸閱讀

基隆公車失控 整條街都是它的煞車

影／司機：暴衝煞車踩不住 林右昌：調查機件影帶釐清

基隆市公車煞車失靈肇禍 開車上路牢記應變步驟保命

超商員工急上班油門當煞車 衝進店裡玻璃碎一地

相關新聞

影／欣興電子大火仍在悶燒 員工驚：出來才知這麼嚴重

生產PCB上市公司欣興電子今下午2點多傳出大火，火舌從1樓廠房竄出，造成張姓、陳姓2名女員工一度受困幸無生命危險，消防疏...

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻（37歲），本月18日在新北市新莊區與騎車的楊姓男友（39歲）雙載停等紅燈，卻慘遭後方開廂型車的...

台南民代指控執法過當 枋寮警方反駁：駕駛用「幹」辱罵

民進黨台南市議員蔡旺詮今天指台南市東門中隊義消與家眷本月25日到屏東自強活動，遊覽車李姓駕駛因調撥車道問題，遭枋寮警方上...

影／台中南屯區連環撞7人傷 疑是BMW闖紅燈釀禍

台中市顏姓男子今天駕駛紅色BMW GT轎車行經南屯區文心南路時，疑闖紅燈後，先撞上行駛在永春東路的貨車後，再波及一輛轎車...

彰化行政執行署很會賣茶葉？ 原來是被大陸網站冒用打廣告

最近網路上出現賣茶葉打著「彰化執行分署自行找茶行分裝」等名號，招徠買家，行政執行署彰化分署發現後，原來是之前拍賣茶葉造成...

影／台中BMW闖紅燈釀禍？連環撞7送醫 貨車駕駛命危

台中市曾姓孕婦今天駕駛紅色BMW GT轎車行經南屯區文心南路時，疑闖紅燈後，先撞上行駛在永春東路的貨車後，再波及一輛轎車...

影／桃園市平鎮工廠火警1人受困 消防隊員及時引導逃離火場

桃園市平鎮區一家小型工廠火警工廠火警續報，消防局下午4點52分據報，救災人車5點趕至南平路二段火警現場搶救，6點11分控...

影／欣興大火持續燒仍 7名消防員接觸化學物緊急送醫

製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午2點多傳出大火，有2名女員工一度受困嗆傷，現場疏散2387名員工，消防也出動100...

影／上市公司欣興電子大火 濃煙火焰狂竄上百員工緊急逃難

製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午2點傳出大火，桃園市消防局救出兩名廠商員工，由於現場濃煙、火焰不斷竄出，上百名員工...

上市公司欣興電子傳大火 桃園消防緊急救出2受困員工

製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午3點傳出大火，桃園市消防局獲報趕往位於山鶯路的工廠，見火舌、濃煙不斷竄出，立即灑水...

高雄大樹汽車資源回收場失火 濃煙衝天

高雄市大樹區瓦厝街下午兩點半時傳出火警，濃煙衝天，消防局出動大樹、中庄、鳥松分隊前往搶救。消隊人員趕到發現是汽車資源回收...

網路起衝突！3國中生放學被堵 6人持木棍聯手打人

基隆市3名國中生昨天放學回家路上，被6名男子和少年打傷，其中1人手臂被打到一大片瘀青，3人今天都請假未到校上課。警方今天...

熱門新聞

上市公司欣興電子傳大火 桃園消防緊急救出2受困員工

男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

男拒臨檢衝河堤投河逃逸 2小時後再見已成冰冷屍體

賠慘？自撞借來「快樂波特」未留現場 車體險恐不理賠

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。