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影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下
曾是童星「糖糖」的蔡亞臻（37歲），本月18日在新北市新莊區與騎車的楊姓男友（39歲）雙載停等紅燈，卻慘遭後方開廂型車的60歲李男追撞，楊被撞飛，「糖糖」慘遭車輛捲入車底當場死亡，警消獲報後到場，初步研判李是將油門當成煞車才釀禍，李則供稱是煞車失靈，警詢後依過失致死罪嫌移送。
本名蔡亞臻的糖糖曾在老品牌「豐年果糖」出演而爆紅，也曾與謝祖武合作，出演「又見郵差來按鈴」、「郵差總是按對鈴」等連續劇，在台灣紅極一時，成年後逐漸淡出演藝圈。
據悉，18日下午1時許糖糖與騎車的男友雙載在新莊化成路與五工一路口停等紅燈，未料從事金屬車窗工的李男（有傷害、毀損、詐欺等前科）在後方開廂型車，沒有煞車直接撞上兩人與一旁也正在停等紅燈的騎士藍男（32歲），並波及前方經過車輛，糖糖被撞飛後慘遭車輛捲入車底拖行，當場死亡；其餘人均僅輕傷。
警、消獲報到場後，將全身多處擦挫傷的楊男送醫，經測得三方駕駛均無酒駕，肇事李男向警方供稱其車輛煞車失靈才會釀禍，但警方根據監視畫面，研判李是誤將油門當煞車猛踩才會肇事，警詢後依過失致死罪嫌移送；肇事原因有待警方進一步釐清。
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