老翁車禍滿臉血 家屬尋暖心婦盼致謝

新莊昨天連環車禍釀1死5傷，現場老翁滿臉是血倒臥路上，一名少婦用包包墊起老翁的頭並在旁陪伴，感動許多人，老翁家屬透過臉書表達感謝。少婦說，現場讓人心疼沒多想就幫忙。

新莊區復興路中華路口昨天下午發生連環車禍，82歲吳姓老翁騎腳踏車經過遇劫，重傷送醫仍宣告不治。

當時現場混亂，一名女子援助和陪同重傷老翁，用包包墊扶老翁血流不止的頭部，直到救護車到場搶救時才默默退到一旁，這一幕感動許多人，就如同日前老翁跌倒摔破頭，新北丹鳳高中生脫外套幫忙止血的暖心表現一樣，都在新莊地區臉書社群引發熱烈回應與討論，網友們紛紛分享和按讚。

老翁女兒今天上網尋人，透過臉書表示，「各位新莊人大家好，我是遭撞老翁家屬，他只是照日常一樣，騎車要去公園散步，事情真的讓人萬萬沒想到」、「剛幫父親完成安靈，想尋找相片裡的女孩，很感謝她拿自己的包包讓我父親墊著頭，希望這位女孩可以連絡我，讓我賠償包包的費用，也謝謝所有在場幫忙的警消和善心路人，萬分感激」。

貼文引發臉友紛留言按讚及請家屬節哀，也有當時參與救護的網友表示，「謝謝在現場幫忙我們的民眾，比起旁邊指指點點觀看的人，妳們真的很棒」。

這名助人的少婦接受中央社記者訪問時表示，當車禍發生時，看到老伯伯倒臥在路上，沒有想太多就上前幫忙。雖然血不斷滲出，只看到戴口罩的側臉，但是仍讓人很心疼。

她說，自己也有阿公阿嬤等家人，就算只是跌倒，也會希望旁邊有人願伸出援手幫忙，因此，就算再遇到類似情事，她還是會上前幫忙盡一己之力。

她說，透過別人告知，她知道老伯伯的家人在臉書貼文，「我收到了，也請她們好好保重，幫老伯伯的後事辦好」，她說，會找時間過去祭拜，看看老伯伯。至於包包只是個類似環保袋，老伯伯的家人也不用太在意。