快訊

男疑將油門當煞車衝撞3車 昔日爆紅童星捲車底慘死

潤寅詐貸案翻版！方悅服飾涉聯手會計師 騙走25家銀行80億

老翁車禍滿臉血 家屬尋暖心婦盼致謝

中央社 / 新北28日電

新莊昨天連環車禍釀1死5傷，現場老翁滿臉是血倒臥路上，一名少婦用包包墊起老翁的頭並在旁陪伴，感動許多人，老翁家屬透過臉書表達感謝。少婦說，現場讓人心疼沒多想就幫忙。

新莊區復興路中華路口昨天下午發生連環車禍，82歲吳姓老翁騎腳踏車經過遇劫，重傷送醫仍宣告不治。

當時現場混亂，一名女子援助和陪同重傷老翁，用包包墊扶老翁血流不止的頭部，直到救護車到場搶救時才默默退到一旁，這一幕感動許多人，就如同日前老翁跌倒摔破頭，新北丹鳳高中生脫外套幫忙止血的暖心表現一樣，都在新莊地區臉書社群引發熱烈回應與討論，網友們紛紛分享和按讚。

老翁女兒今天上網尋人，透過臉書表示，「各位新莊人大家好，我是遭撞老翁家屬，他只是照日常一樣，騎車要去公園散步，事情真的讓人萬萬沒想到」、「剛幫父親完成安靈，想尋找相片裡的女孩，很感謝她拿自己的包包讓我父親墊著頭，希望這位女孩可以連絡我，讓我賠償包包的費用，也謝謝所有在場幫忙的警消和善心路人，萬分感激」。

貼文引發臉友紛留言按讚及請家屬節哀，也有當時參與救護的網友表示，「謝謝在現場幫忙我們的民眾，比起旁邊指指點點觀看的人，妳們真的很棒」。

這名助人的少婦接受中央社記者訪問時表示，當車禍發生時，看到老伯伯倒臥在路上，沒有想太多就上前幫忙。雖然血不斷滲出，只看到戴口罩的側臉，但是仍讓人很心疼。

她說，自己也有阿公阿嬤等家人，就算只是跌倒，也會希望旁邊有人願伸出援手幫忙，因此，就算再遇到類似情事，她還是會上前幫忙盡一己之力。

她說，透過別人告知，她知道老伯伯的家人在臉書貼文，「我收到了，也請她們好好保重，幫老伯伯的後事辦好」，她說，會找時間過去祭拜，看看老伯伯。至於包包只是個類似環保袋，老伯伯的家人也不用太在意。

老翁 車禍

延伸閱讀

不爽行車動線受阻 機車騎士推倒78歲老翁釀死判8年

代步車急彎輪胎卡死 8旬老翁摔車被壓送醫急救

高市七旬老翁獨自上山健行 不幸落水喪命

6旬老翁伸手摸小二女童下體 女童指有監視器他才停

相關新聞

影／欣興電子大火仍在悶燒 員工驚：出來才知這麼嚴重

生產PCB上市公司欣興電子今下午2點多傳出大火，火舌從1樓廠房竄出，造成張姓、陳姓2名女員工一度受困幸無生命危險，消防疏...

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

曾是童星「糖糖」的蔡亞臻（37歲），本月18日在新北市新莊區與騎車的楊姓男友（39歲）雙載停等紅燈，卻慘遭後方開廂型車的...

台南民代指控執法過當 枋寮警方反駁：駕駛用「幹」辱罵

民進黨台南市議員蔡旺詮今天指台南市東門中隊義消與家眷本月25日到屏東自強活動，遊覽車李姓駕駛因調撥車道問題，遭枋寮警方上...

影／台中南屯區連環撞7人傷 疑是BMW闖紅燈釀禍

台中市顏姓男子今天駕駛紅色BMW GT轎車行經南屯區文心南路時，疑闖紅燈後，先撞上行駛在永春東路的貨車後，再波及一輛轎車...

彰化行政執行署很會賣茶葉？ 原來是被大陸網站冒用打廣告

最近網路上出現賣茶葉打著「彰化執行分署自行找茶行分裝」等名號，招徠買家，行政執行署彰化分署發現後，原來是之前拍賣茶葉造成...

影／台中BMW闖紅燈釀禍？連環撞7送醫 貨車駕駛命危

台中市曾姓孕婦今天駕駛紅色BMW GT轎車行經南屯區文心南路時，疑闖紅燈後，先撞上行駛在永春東路的貨車後，再波及一輛轎車...

影／桃園市平鎮工廠火警1人受困 消防隊員及時引導逃離火場

桃園市平鎮區一家小型工廠火警工廠火警續報，消防局下午4點52分據報，救災人車5點趕至南平路二段火警現場搶救，6點11分控...

影／欣興大火持續燒仍 7名消防員接觸化學物緊急送醫

製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午2點多傳出大火，有2名女員工一度受困嗆傷，現場疏散2387名員工，消防也出動100...

影／上市公司欣興電子大火 濃煙火焰狂竄上百員工緊急逃難

製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午2點傳出大火，桃園市消防局救出兩名廠商員工，由於現場濃煙、火焰不斷竄出，上百名員工...

上市公司欣興電子傳大火 桃園消防緊急救出2受困員工

製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午3點傳出大火，桃園市消防局獲報趕往位於山鶯路的工廠，見火舌、濃煙不斷竄出，立即灑水...

高雄大樹汽車資源回收場失火 濃煙衝天

高雄市大樹區瓦厝街下午兩點半時傳出火警，濃煙衝天，消防局出動大樹、中庄、鳥松分隊前往搶救。消隊人員趕到發現是汽車資源回收...

網路起衝突！3國中生放學被堵 6人持木棍聯手打人

基隆市3名國中生昨天放學回家路上，被6名男子和少年打傷，其中1人手臂被打到一大片瘀青，3人今天都請假未到校上課。警方今天...

熱門新聞

上市公司欣興電子傳大火 桃園消防緊急救出2受困員工

男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

男拒臨檢衝河堤投河逃逸 2小時後再見已成冰冷屍體

賠慘？自撞借來「快樂波特」未留現場 車體險恐不理賠

影／男疑將油門當煞車衝撞3車 曾是童星「糖糖」慘死輪下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。