影／欣興電子大火仍在悶燒 員工驚：出來才知這麼嚴重

生產PCB上市公司欣興電子今下午2點多傳出大火，火舌從1樓廠房竄出，造成張姓、陳姓2名女員工一度受困幸無生命危險，消防疏散2387名員工，出動上百名消防員灌救，目前火勢雖已控制，但濃煙仍不停直竄，遠從桃園市區都能看見。

有欣興員工說，當時在別的廠房上班，大約3點多公司廣播告知火警疏散，大家配合到大門集合、點名，一出來看到濃煙大火才知道燒的這麼嚴重，他說場內主要生產PCB、IC載板還有VGA端子，公司確認無人員受困後就請大家先行下班。

消防表示，初判現場為1樓空調機房起火，出動各式車輛22輛、109名消防員到場灌救，救出46歲張姓、48歲陳姓女員工，2人無生命危險、意識清楚，陸續另有員工身體不適也預防性送醫。