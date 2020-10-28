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台南民代指控執法過當 枋寮警方反駁：駕駛用「幹」辱罵
民進黨台南市議員蔡旺詮今天指台南市東門中隊義消與家眷本月25日到屏東自強活動，遊覽車李姓駕駛因調撥車道問題，遭枋寮警方上銬逮捕，洪姓車掌也被員警勒頸受傷，質疑警方執法過當；枋寮警分局說明，遊覽車駕駛當時不滿交通疏導管制措施，以「大聲啥小啦」、「幹」等字語辱罵執勤員警，依妨害公務罪嫌帶回並函送檢方偵辦，現場有錄影為證。
枋寮警方說，25日下午5時20分許，警方於屏東縣枋寮鄉台1線中正大路與沿山路口實施南下車道分流並通知警廣、枋寮派出所副所長曾力展5時45分在該路口帶班擔服交通疏導勤務，依指示實施台1線北上與沿山公路口車輛分流管制時，李姓駕駛遊覽車行經該路口，因不滿警方實施調撥分流措施，將滿載乘客的遊覽車停在台1線上，不往前行駛，又不依警方指示行駛沿山公路分流。
警方說，因台1線北上內獅至水底寮路段車多壅塞， 員警梁棠碩、方致舜上前告知駕駛儘速靠右向前行駛，帶班副所長曾力展上前引導先行停在路旁，李姓駕駛疑心生不滿故意將車輛逼近曾，曾告誡此行為恐有觸法疑慮，李姓駕駛對曾員辱罵：「大聲啥小啦」，攔停該車後駕駛又對曾罵：「幹」，依妨害公務罪當場逮捕。
警方說，分局考量遊覽車上的乘客仍於現場且未用膳，短時間恐無法尋找代班司機，對駕駛涉嫌妨害公務部分，立即請示檢察官，7時50分許獲檢察官指示准予函送；另駕駛不服從交通警察指揮部分，以違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款告發。
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