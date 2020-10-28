上市公司欣興電子大火 濃煙火焰狂竄上百員工緊急逃難

製造印刷電路板的上市公司欣興電子今下午2點傳出大火，桃園市消防局救出兩名廠商員工，由於現場濃煙、火焰不斷竄出，上百名員工緊急逃往大門避難，消防員目前仍在持續灌救，警方也封閉馬路交管中。

欣興廠房位於桃園龜山區山鶯路，有目擊者表示，今天約下午兩點多就聞到靠近後門的廠房傳出燒焦味，緊急報案後消防局趕到現場，通風管就開始冒出大量火焰，黑色濃煙不斷傳出，還伴隨零星的爆炸聲，上百名員工緊急避難，暫時集中在大門口等待。

消防表示，到場後已將兩名受困在廁所的員工救出，所幸兩人意識清楚沒有明顯外傷但仍送醫治療。