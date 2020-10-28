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影／台中南屯區連環撞7人傷 疑是BMW闖紅燈釀禍
台中市曾姓孕婦今天駕駛紅色BMW GT轎車行經南屯區文心南路時，疑闖紅燈後，先撞上行駛在永春東路的貨車後，再波及一輛轎車，貨車被BMW撞上後，衝過文心南路的安全島，波及對向車道的一輛休旅車與公車，曾女的BMW車頭、車身受損嚴重，還造成7人受傷，幸好曾女與肚中胎兒無恙，僅有輕微擦挫傷，全案將依法告發曾女，傷者是否提出過失傷害告訴，將待傷者出院後確認。
據查，曾姓孕婦（31歲）今天下午1時許，開車沿南屯區文心南路往南方向行駛，行經永春東路口時，疑闖紅燈，先碰撞行駛在永春東路的貨車後，曾女車再撞在永春東路停等紅燈的轎車，貨車被撞上後，又衝過文心南路的安全島，碰撞在對向行駛的一輛休旅車與公車，全案造成7人受傷。
第四警分局交通分隊獲報到場，經查，曾姓女子與其他涉案車主都無酒精濃度，肇因初判為違反號誌，將依法告發，無辜被撞的車主是否提出傷害告訴，有待傷者出院後才能確認。
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