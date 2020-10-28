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網路起衝突！3國中生放學被堵 6人持木棍聯手打人
基隆市3名國中生昨天放學回家路上，被6名男子和少年打傷，其中1人手臂被打到一大片瘀青，3人今天都請假未到校上課。警方今天已查出涉案者身分，通知到案偵詢後，將依傷害及妨害秩序罪嫌送辦。
校方初步了解，學校1名學生在網路上與人發生衝突，對方共6人昨天到校外「堵人」，攔下這名學生與同行的2名同學後，持木棍打傷3人。
受傷學生今天都請假，導師和教官上午關懷學生受傷及休養情形，校長中午主持校園危機小組處理會議，預計30召開疑似霸凌因應處理會議，邀請相關學生監護人到校討論，協助學生後續輔導事宜，維護學生最大受教權。
據了解，3名受傷學生昨天下午5點多，走到校外空地時被6人攔下，並遭毆打。其中1人左手臂打到嚴重瘀青。
學生家長得知孩子被打，帶往醫院驗傷並報案。基隆警二分局今天循線找到6名涉嫌打人的人，依刑法、少年事件處理法偵辦。
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