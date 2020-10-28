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水利工作班長監守自盜偷水 辯未獲休耕補助才偷水維生
受大旱缺水影響，桃竹苗地區農田停灌，昨天桃園市昨天傳出觀音區桃園大圳10-4號水池鎖頭遭破壞、設置抽水設備偷水，警方查獲小貨車抽水馬達，發現水池與水井管路接上，警方今天下午表示，警方循線查獲77歲劉姓男子涉案，劉男辯稱尚未開始抽水，警方訊後將他依竊盜未遂、毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
警方查獲劉姓男子涉案、他坦承破壞水池鎖頭，供稱，他準備在空地整地栽種農作物，卻因地上水井堵塞缺水，才準備在水池抽水到水井再利用，尚未抽水就被發現，他知道未經許可偷水是不當行為，他未獲休耕補助，再不抽水灌溉難以維持生計。
大園分局新坡派出所長傅錫華表示，觀音區屬於桃竹苗停灌區域，劉姓男子為桃園農田水利處觀音工作站班長，警方查獲他破壞10-4號水池鎖頭，將水池、地上水井連接小貨車抽水馬達管線，未經許可意圖偷水，警方訊後今天下午將劉男依竊盜未遂、毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
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