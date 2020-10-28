台中南屯連環車禍 5車包括公車貨車撞一團7人受傷送醫

台中市消防局勤指中心今天下午近2時許獲報，南屯區文心路、永春東路傳出連環車禍，警、消到場後，發現是5輛車的連環車禍，其中有一輛公車、一輛貨車及三輛轎車，有7人因車禍受傷，其中一人卡在貨車，由消防人員協助脫困後送醫，詳細的案發經過，有待第四警分局交通分隊調查釐清。

台中市消防局勤指中心今天下午1時56分獲報，南屯區文心路、永春東路發生連環車禍，經派遣南屯、中港、勤工分隊，出動消防車3輛，救護車3輛，人員共14人，由南屯分隊小隊長柯弘玟帶隊前往救災。