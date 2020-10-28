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台中南屯連環車禍 5車包括公車貨車撞一團7人受傷送醫
台中市消防局勤指中心今天下午近2時許獲報，南屯區文心路、永春東路傳出連環車禍，警、消到場後，發現是5輛車的連環車禍，其中有一輛公車、一輛貨車及三輛轎車，有7人因車禍受傷，其中一人卡在貨車，由消防人員協助脫困後送醫，詳細的案發經過，有待第四警分局交通分隊調查釐清。
台中市消防局勤指中心今天下午1時56分獲報，南屯區文心路、永春東路發生連環車禍，經派遣南屯、中港、勤工分隊，出動消防車3輛，救護車3輛，人員共14人，由南屯分隊小隊長柯弘玟帶隊前往救災。
警、消到場後發現，現場是一輛公車、三輛轎車、一輛貨車的連環車禍，有7人受到程度不等的傷勢，已送往醫院治療，目前台中市第四警分局交通分隊已獲報到場，釐清案發經過及肇事原因。
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