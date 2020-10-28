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北市機車搶黃燈撞闖紅燈電動滑板車 釀1死1重傷
王姓男子騎機車經台北市市民大道、昆陽街口，撞上騎電動滑板車的郭姓男子，經送醫不治，郭傷重住院。警方調閱行車記錄器畫面，發現郭闖紅燈、王搶黃燈，將待郭出院詢問釐清，依過失致死罪嫌查辦。
這起事故發生在25日晚間6點多，王姓男子（24歲）沿市民大道7段西往東內側車道直行，郭姓男子（36歲）由南往北行駛昆陽街，雙方在路口碰撞。王腹腔出血被送醫，宣告不治；郭腦部出血、臉部骨折，經急救暫無生命危險。
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