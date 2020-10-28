花蓮16歲少女失蹤3天竟與男友躲桃園 警尋獲母氣想提告

花蓮縣瑞穗鄉16歲古姓少女本月24日中午在住處出門後失聯，住在桃園市的古母懷疑女兒遭不明人士綁架帶走擔心安危，昨天凌晨就近向大園警方報案，警方立即透過手機各管道追查，古母隨後聯繫女兒與17歲胡姓少年在一起人安全，胡卻不告知地點，警方查出龍潭區干城路後，會同古母趕到現場，將古姓少女帶回，痛斥胡姓少年說謊欺騙，揚言提告。

鑑於近月高雄、台中少女相繼發生應徵、找網友失蹤案，引發社會關注，桃園市大園分局觀音分駐所天凌晨接獲古姓女子報案指稱，她女兒心情不好，24日自花蓮瑞穗鄉住家離家出走，她懷疑遭不明人士帶走，一度接到恐嚇電話，十分擔心她女兒安全。

大園警方今天下午表示，為盡速查明古姓少女下落，發動警力10餘人透過手機定位、網路搜尋，古母一度透過她女兒同學聯繫到女兒，獲知與17歲胡姓男友在一起表示平安，卻堅持不透露下落，一度還謊稱「人在花蓮」矇騙，並讓古母知道女兒未遭綁架。