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遊覽車人員遭上銬、勒頸 台南民代控屏東警執法過當

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市東門中隊義消與家眷在25日到屏東自強活動，未料林姓遊覽車駕駛因調撥車道問題，遭屏東警枋寮分局上銬逮捕，洪姓車掌小姐也被員警勒頸受傷，全車30多人在路邊空等4個多小時，民進黨台南市議員蔡旺詮接獲陳情，指控當時要直行的駕駛已聽從員警右轉，警方卻情緒失控，要求駕駛停車上銬並要帶回警局，質疑警方執法過當。

蔡旺詮今在議會質詢時播放駕駛與警方爭執過程的影片，台南市長黃偉哲表示，事故糾紛的全程錄影應一併公開，民眾是否不聽從警方指揮有待商榷，但對於行為過當的警務人員應維護市民的權益，他提出3項執法原則，包括警方執法應中性、無關黨派，應注意警務人員值勤是否過當，對於民眾應立場堅定、態度和緩，另外，行政及立法體系都應保障市民合法權益。

蔡旺詮指出，台南義消安排3輛遊覽車到台東、屏東自強活動，25日晚間預計在屏東用餐，當時要直行的林姓駕駛誤闖右轉車道，警方指揮要求他右轉，他停下抱怨調撥車道距離太短，指示牌也不明顯，讓他這種大型車輛來不及反應，雙方起口角。

蔡旺詮說，之後林姓駕駛按規定右轉後，一名警員卻情緒失控，追著遊覽車大聲喝斥「警察命令你停車」，並向一旁的員警大喊「逮捕他！」過程中，洪姓車掌小姐被警方勒頸受傷，全車小孩和婦女都受到驚嚇。

蔡旺詮表示，只因口音的誤聽、交通調撥的溝通不良才會產生爭執，員警以妨害公務將駕駛逮捕，甚至揚言要全車帶回警局，質疑警方濫用強勢公權力不合理。駕駛到警局做筆錄，前後4個多小時，結果全車30多人只能在路邊等候，最後連餐廳都無法去，令他們感到無奈。

遊覽車林姓駕駛右轉後，員警奔跑試圖攔下。圖／台南市議員蔡旺詮提供
遊覽車林姓駕駛右轉後，員警奔跑試圖攔下。圖／台南市議員蔡旺詮提供
屏東警方將遊覽車林姓駕駛攔下後，要求上銬帶回警局。圖／台南市議員蔡旺詮提供
屏東警方將遊覽車林姓駕駛攔下後，要求上銬帶回警局。圖／台南市議員蔡旺詮提供
屏東警方將遊覽車林姓駕駛攔下後，要求上銬帶回警局。圖／台南市議員蔡旺詮提供
屏東警方將遊覽車林姓駕駛攔下後，要求上銬帶回警局。圖／台南市議員蔡旺詮提供

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