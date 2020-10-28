高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

高雄市警局仁武、旗山2分局偵查隊9名小隊長及偵查佐，10月26日晚間一起到高雄市鳥松區「江山美人」複合式KTV唱歌，市警局督察室靖紀小組接獲檢舉，查獲他們和5名坐檯小姐唱歌喝酒，以員警涉足不當場所違紀，加重記過2次，調整服務地區並調離刑事工作，連帶將追究主管人員責任。

據了解，仁武警分局1名小隊長和5名偵查佐，以及旗山警分局3名偵查佐，因為合作查辦1件毒品案有成，10月26日晚間一起聚餐慶祝，餐後「續攤」到高雄市鳥松區神農路「江山美人」KTV，當督察室靖紀小組接獲檢舉，26日晚間11點多，趕去追查江山美人，發現包廂內除了9名偵查隊員警，還有5名坐檯小姐，因9名員警涉足不當場所喝花酒，立即將9人帶回查辦。

高雄市警局今天表示，局長劉柏良上任後，便指示靖紀小組轉型，全力改革警政風紀，以整飭警紀為重心，一般違法案件由分局來取締，即時防制員警風紀，因該處場所是仁武警分局列管治安重點及風紀誘因場所，平時便列入重點臨檢目標，這9名員警勤餘涉足，令局長深表痛心，從嚴追究行政責任。