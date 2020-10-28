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台南國道火燒車2人下車拔腿狂奔 消防傻眼...竟有案外案
國道1號北向299公里台南市下營段，昨晚約9點發生一起火燒車意外，麻豆消防分隊報前往救援滅火，駕駛和乘客兩人在逃出車外後，竟然拔腿狂奔，消防人員很傻眼，一邊滅火一邊追了5百多公尺，通知國道警察才把兩人攔下來，一查竟然是搭載非法的逃逸移工，因火燒車意外曝光。
據指出，2人在火燒車發生後就趕緊下車逃命，麻豆消防車到場救援滅火時，2人竟然不是在附近等待，竟然在國道路肩上拔腿狂奔，消防員看了也傻眼，一邊追趕一邊高喊制止，2男卻愈跑愈遠，消防隊趕緊通報國道第四警察隊前來攔下2人，
據了解，駕駛曾姓男子（22歲）是受老闆指示，開車載一名逃逸移工到下一個地點工作，在北上行經下營系統交流道時，車頭引擎蓋下竟冒出火煙，趕緊將車子停在路肩趕緊下車逃生，看到消防人員趕到時，擔心事跡敗露才企圖逃離現場。
台南市消防局昨晚是接獲其它車主報案，指派麻豆消防分隊先趕到救援，車子已全面燃燒，車上2人看見消防車到達，在國道路肩狂奔離開現場。麻豆消防分隊長廖鼎鈞說，一般車主都會在現場等候處理，很少看到丟下車子拔腿快跑，因在國道上很危險，他趕緊追上前制止，但喊愈大聲，2人跑愈快愈遠，一路狂奔約5百多公尺，「以為是什麼要犯或車上有藏犯罪事證」，趕緊請隊上通報國道警方，由警方攔下，全案會同移民署台南專勤隊處理中。
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