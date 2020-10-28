快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄2少女借車糾紛談判 警到場逃光被這招逼到案

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄楠梓區的萬應公廟附近前晚傳出20幾人聚集，恐有意滋事，警方快打部隊趕抵，眾人尚未起衝突就逃離；警方帶回現場9人，並將15輛留有餘溫的機車全載回楠梓警分局，逼得其他人到案說明，得知起因為2名少女之間機車借用糾紛。警方接連2天製作21人筆錄，預計依社維法意圖聚眾鬥毆移送裁罰。

警方指出，住在高雄大社區的14歲少女，將家裡的機車借給一名同校隔壁班的14歲少女，但機車使用過程有毀損，借車的少女表明會去修理、負起賠償，不料疑被發現車還沒修，隔天又騎出去玩，衍生雙方於臉書互嗆，車主少女便找乾哥哥出面，借車少女則找男友協助。

雙方人馬前天晚間8點多到楠梓區學專路的萬應公廟，從廟的側邊小徑，到後方空地處聚集，民眾目擊覺得恐引發打架火拼，約8點半報案；楠梓警分局調派線上巡邏網，啟動快打部隊，約2分鐘就趕抵，不過眾人一見警車趕緊鳥獸散。

警方第一時間未見鬧事，現場僅逗留9人，另發現廟的旁邊小徑、後方空地竟留有10幾輛機車，員警感受到排氣管明顯熱度，研判是聚眾者的車，秉持不能發生2次衝突，且鑑於以往查車牌、找車主方式不一定找得到真正騎車者，警方請拖吊業者把15輛機車全載回分局。

警方此舉果然奏效，除了帶回9人，當晚陸續7人到分局，昨天又有5人到案，總計21人，其中包含事主2名少女在內有7人未成年；警方會再調閱監視器追查有無其他參與者，雖尚未滋事，仍全部依社維法87條意圖聚眾鬥毆，移送法院簡易庭裁罰。

警方獲報抵達楠梓區萬應公廟，沒有鬥毆，但有9人逗留現場。記者林伯驊／翻攝
警方獲報抵達楠梓區萬應公廟，沒有鬥毆，但有9人逗留現場。記者林伯驊／翻攝
楠梓警分局前晚獲報楠梓學專路萬應公廟附近有人聚眾，意圖滋事，大批快打部隊警力隨即趕抵。記者林伯驊／翻攝
楠梓警分局前晚獲報楠梓學專路萬應公廟附近有人聚眾，意圖滋事，大批快打部隊警力隨即趕抵。記者林伯驊／翻攝
警方獲報楠梓區萬應公廟附近疑聚眾，趕抵時尚未起衝突就鳥獸散，警便帶回逗留現場的人。記者林伯驊／翻攝
警方獲報楠梓區萬應公廟附近疑聚眾，趕抵時尚未起衝突就鳥獸散，警便帶回逗留現場的人。記者林伯驊／翻攝
警方委請拖吊業者，將現場遺留的15輛機車載回楠梓警分局，使參與談判的人紛紛到案說明。記者林伯驊／翻攝
警方委請拖吊業者，將現場遺留的15輛機車載回楠梓警分局，使參與談判的人紛紛到案說明。記者林伯驊／翻攝
警方將在萬應公廟現場逗留的9人帶回分局。記者林伯驊／翻攝
警方將在萬應公廟現場逗留的9人帶回分局。記者林伯驊／翻攝

延伸閱讀

少女被栽贓校園行竊後又遭網友性侵 遲於1年後才提告

到高雄打高爾夫球！ 高雄拚觀光開發高端遊客

花蓮少女失蹤3天後找到了 原來是跟男性友人在一起

離家少女尋獲身心疲累 男涉略誘罪稱不知那麼嚴重

相關新聞

又傳潑糞報復！ 淡水社區中庭多次遭殃波及商店招牌

新北市淡水區學府路某集合式住宅社區，近日屢次遭人潑穢物到中庭，甚至噴濺到1樓商店招牌，店家調閱監視器發現疑是樓上鄰居所為...

影／大陸漁船越界捕魚拒檢 我重罰160萬今驅逐出境

海巡署第四巡防區指揮部今年9月3日指揮艦隊分署台中海巡隊執行「護永專案-區域聯防」，在苗栗通霄外33浬，查扣越界捕魚大陸...

台南國道火燒車2人下車拔腿狂奔 消防傻眼...竟有案外案

國道1號北向299公里台南市下營段，昨晚約9點發生一起火燒車意外，麻豆消防分隊報前往救援滅火，駕駛和乘客兩人在逃出車外後...

合歡山上派出所送5碗泡麵暖心 高中生「加倍奉還」員警

新竹市世界高中5名自行車選手，7月到中橫訓練，途經新城警分局合歡派出所補水時，員警送5碗泡麵為他們充飢，昨天高中生因參加...

BMW路檢點前倒車 駕駛跳河逃跑、疑壓員警吃水後溺斃

45歲方姓男子昨天晚上開著BMW轎車行經北市環河南路，發現前方保大臨檢點，竟逆向倒車，甚至下車逃往水門外「跳河」逃跑，警...

高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

高雄市警局仁武、旗山2分局偵查隊9名小隊長及偵查佐，10月26日晚間一起到高雄市鳥松區「江山美人」複合式KTV唱歌，市警...

高雄2少女借車糾紛談判 警到場逃光被這招逼到案

高雄楠梓區的萬應公廟附近前晚傳出20幾人聚集，恐有意滋事，警方快打部隊趕抵，眾人尚未起衝突就逃離；警方帶回現場9人，並將...

影／法國商人開車遭撞翻四輪朝天 警初判一方違反號誌

台中市一名法國籍商人今天中午駕駛休旅車行經南屯區環中路、向上路時，在左轉時遭一輛直行由黃姓男子駕駛的轎車撞上，法國人的休...

男躲路檢跳河 水中拉扯員警吃水 同事喊話：慢慢滑過來

45歲方姓男子，昨天晚上開著朋友的BMW轎車，行經北市環河南路，發現前方保大臨檢點，竟逆向倒車約2百公尺後，下車逃往水門...

冒用行政執行署要買家下單 警方將嚴查冒用公署者

法務部行政執行署高雄分署發現有不肖廠商，在臉書打著「行政執行署」的名義，擅用電視新聞的影音檔及畫面，吸引民眾網路下單付款...

影／女要求分手費5萬8、當街談判嗆聲動手 警快打逮9人

21歲女子張姓女子不滿陳姓前男友於交往期間，吃喝都靠她支付，今晨因感情破裂，雙方共9人相約在新北市樂華夜市談判，現場一言...

詐團刊徵司機拚現金好過年 應徵被詐3萬難過年

詐團2年前在報紙刊登「誠徵轎車司機，拚現金好過年，薪4萬8000元起，供膳宿」，被害人蔡男前往應徵，詐團成員張男佯稱將提...

熱門新聞

高雄左營斑馬線突塌 驚現長寬3公尺坑洞

前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

影／新莊轎車不明原因擦撞5車 6人送醫1無呼吸心跳急救中

男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

影／國1新化段BMW擋救護車惹議 警：罰3600並吊照

影／基隆公車出狀況一路暴衝猛撞 車頭稀巴爛釀9人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。