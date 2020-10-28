高雄2少女借車糾紛談判 警到場逃光被這招逼到案

高雄楠梓區的萬應公廟附近前晚傳出20幾人聚集，恐有意滋事，警方快打部隊趕抵，眾人尚未起衝突就逃離；警方帶回現場9人，並將15輛留有餘溫的機車全載回楠梓警分局，逼得其他人到案說明，得知起因為2名少女之間機車借用糾紛。警方接連2天製作21人筆錄，預計依社維法意圖聚眾鬥毆移送裁罰。

警方指出，住在高雄大社區的14歲少女，將家裡的機車借給一名同校隔壁班的14歲少女，但機車使用過程有毀損，借車的少女表明會去修理、負起賠償，不料疑被發現車還沒修，隔天又騎出去玩，衍生雙方於臉書互嗆，車主少女便找乾哥哥出面，借車少女則找男友協助。

雙方人馬前天晚間8點多到楠梓區學專路的萬應公廟，從廟的側邊小徑，到後方空地處聚集，民眾目擊覺得恐引發打架火拼，約8點半報案；楠梓警分局調派線上巡邏網，啟動快打部隊，約2分鐘就趕抵，不過眾人一見警車趕緊鳥獸散。

警方第一時間未見鬧事，現場僅逗留9人，另發現廟的旁邊小徑、後方空地竟留有10幾輛機車，員警感受到排氣管明顯熱度，研判是聚眾者的車，秉持不能發生2次衝突，且鑑於以往查車牌、找車主方式不一定找得到真正騎車者，警方請拖吊業者把15輛機車全載回分局。