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影／法國商人開車遭撞翻四輪朝天 警初判一方違反號誌
台中市一名法國籍商人今天中午駕駛休旅車行經南屯區環中路、向上路時，在左轉時遭一輛直行由黃姓男子駕駛的轎車撞上，法國人的休旅車被撞到翻車，四輪朝天，警方獲報到場，二人都無酒精濃度，雙方都稱是遵守交通號誌行駛，警方將調閱行車記錄器、路口監視器，釐清是何人違規，初判肇事原因為一方違反號誌。
據查，一名年約43歲的法國籍商人Ducrocq（音譯杜克羅克）今天中午12時許，駕駛休旅車沿南屯區環中路行駛，他行駛到向上路時，欲左轉向上路，當時黃姓男子（25歲）沿環中路直行，行經向上路口時，撞上法國商人的休旅車身右後側，當場把休旅車撞到四輪朝天，黃車的車頭也凹陷毀損，警、消獲報到場，二人都稱自己沒有受傷，不願就醫。
第四警分局交通分隊調查，雙方都無酒精濃度，都持有駕照，但雙方都堅稱是遵守號誌行駛，警方初判有一方違反號誌才會釀禍，法國商人因語言溝通問題，找來台灣籍的公司員工協助處理車禍，目前正在調閱路口監視器、行車記錄器釐清案發經過。
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