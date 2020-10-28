快訊

查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山上派出所送5碗泡麵暖心 高中生「加倍奉還」員警

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

新竹市世界高中5名自行車選手，7月到中橫訓練，途經新城警分局合歡派出所補水時，員警送5碗泡麵為他們充飢，昨天高中生因參加台灣KOM自行車挑戰賽再次上山，特地到派出所送還1箱12碗泡麵，讓值勤返回所內的員警非常感動，決定要保存起來，讓高中生的守信善念分享給其他求助民眾。

合歡派出所指出，3個月前從派出所門外進來5位年輕的鐵馬騎士，滿頭大汗地問員警有沒有水可喝，當時剛好是中午時段，員警問他們是否已吃過中餐，5名高中生靦腆地顧左右而言他，員警趕緊拿出5碗泡麵，當面撕開包裝，笑稱「沒吃完不准走」，高中生才坐下來享用。

員警擔心泡麵無法止飢，又拿出餅乾、巧克力等讓他們補充體力，經詢問才知是新竹世界高中的自行車隊隊員，為了要參加登山王挑戰，特地到花蓮試騎，體驗世界十大艱難賽道。這5名高中生從七星潭騎到合歡派出所，這段海拔高達2374公尺、長達87公里路段，居然騎4小時10分鐘就到達，讓員警深感佩服。

高中生離去前還問員警要付多少錢，被員警婉拒，並希望他們在自行車賽場上發揚光大，將來為台灣爭光。高中生皆向員警表示，他們在10月底登山挑戰賽，屆時會向警察叔叔答謝，員警則未放在心上，揮手向繼續攻頂的他們道別。

合歡派出所表示，員警原忘了這件事，不過守信的高中生昨天在教練陪同下，搭著補給裝備車到派出所，感謝3個月前提供熱食，特地送1箱泡麵當作謝禮。

感動的員警得知後，表示這箱12碗的泡麵將會留下，將來再給受凍者或受困遊客食用，讓高中生們的守信善念分享給其他人，延續這份溫暖感動。

5名高中生因3個月前享用員警送的5碗泡麵，趁比賽時還1箱泡麵，感謝警方當時的援助。圖／警方提供
5名高中生因3個月前享用員警送的5碗泡麵，趁比賽時還1箱泡麵，感謝警方當時的援助。圖／警方提供
5名新竹市世界高中自行車選手，在7月時享用員警提供的泡麵，3個月後「加倍奉還」1箱12碗泡麵。圖／警方提供
5名新竹市世界高中自行車選手，在7月時享用員警提供的泡麵，3個月後「加倍奉還」1箱12碗泡麵。圖／警方提供
合歡派出所員警勉勵高中生比賽加油，希望未來能為台灣爭光。圖／警方提供
合歡派出所員警勉勵高中生比賽加油，希望未來能為台灣爭光。圖／警方提供

暖新聞

延伸閱讀

台中自行車嘉年華11月7日登場 騎單車環台中市區闖6關

米可白滿身是傷窩超商吃泡麵 嚇到路人被當受虐婦女

不再危險過馬路 新江北橋自行車引道完工

散播合歡山塞車假訊息 南投警方社維法送辦

相關新聞

又傳潑糞報復！ 淡水社區中庭多次遭殃波及商店招牌

新北市淡水區學府路某集合式住宅社區，近日屢次遭人潑穢物到中庭，甚至噴濺到1樓商店招牌，店家調閱監視器發現疑是樓上鄰居所為...

影／大陸漁船越界捕魚拒檢 我重罰160萬今驅逐出境

海巡署第四巡防區指揮部今年9月3日指揮艦隊分署台中海巡隊執行「護永專案-區域聯防」，在苗栗通霄外33浬，查扣越界捕魚大陸...

台南國道火燒車2人下車拔腿狂奔 消防傻眼...竟有案外案

國道1號北向299公里台南市下營段，昨晚約9點發生一起火燒車意外，麻豆消防分隊報前往救援滅火，駕駛和乘客兩人在逃出車外後...

合歡山上派出所送5碗泡麵暖心 高中生「加倍奉還」員警

新竹市世界高中5名自行車選手，7月到中橫訓練，途經新城警分局合歡派出所補水時，員警送5碗泡麵為他們充飢，昨天高中生因參加...

BMW路檢點前倒車 駕駛跳河逃跑、疑壓員警吃水後溺斃

45歲方姓男子昨天晚上開著BMW轎車行經北市環河南路，發現前方保大臨檢點，竟逆向倒車，甚至下車逃往水門外「跳河」逃跑，警...

高雄2分局偵查隊小隊長與偵查佐9人喝花酒 市警局重懲

高雄市警局仁武、旗山2分局偵查隊9名小隊長及偵查佐，10月26日晚間一起到高雄市鳥松區「江山美人」複合式KTV唱歌，市警...

高雄2少女借車糾紛談判 警到場逃光被這招逼到案

高雄楠梓區的萬應公廟附近前晚傳出20幾人聚集，恐有意滋事，警方快打部隊趕抵，眾人尚未起衝突就逃離；警方帶回現場9人，並將...

影／法國商人開車遭撞翻四輪朝天 警初判一方違反號誌

台中市一名法國籍商人今天中午駕駛休旅車行經南屯區環中路、向上路時，在左轉時遭一輛直行由黃姓男子駕駛的轎車撞上，法國人的休...

男躲路檢跳河 水中拉扯員警吃水 同事喊話：慢慢滑過來

45歲方姓男子，昨天晚上開著朋友的BMW轎車，行經北市環河南路，發現前方保大臨檢點，竟逆向倒車約2百公尺後，下車逃往水門...

冒用行政執行署要買家下單 警方將嚴查冒用公署者

法務部行政執行署高雄分署發現有不肖廠商，在臉書打著「行政執行署」的名義，擅用電視新聞的影音檔及畫面，吸引民眾網路下單付款...

影／女要求分手費5萬8、當街談判嗆聲動手 警快打逮9人

21歲女子張姓女子不滿陳姓前男友於交往期間，吃喝都靠她支付，今晨因感情破裂，雙方共9人相約在新北市樂華夜市談判，現場一言...

詐團刊徵司機拚現金好過年 應徵被詐3萬難過年

詐團2年前在報紙刊登「誠徵轎車司機，拚現金好過年，薪4萬8000元起，供膳宿」，被害人蔡男前往應徵，詐團成員張男佯稱將提...

熱門新聞

高雄左營斑馬線突塌 驚現長寬3公尺坑洞

前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

影／新莊轎車不明原因擦撞5車 6人送醫1無呼吸心跳急救中

男不理檢疫趴趴走罰百萬拒繳 管收嚇到釋放立馬繳頭款

影／國1新化段BMW擋救護車惹議 警：罰3600並吊照

影／基隆公車出狀況一路暴衝猛撞 車頭稀巴爛釀9人受傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。