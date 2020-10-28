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合歡山上派出所送5碗泡麵暖心 高中生「加倍奉還」員警
新竹市世界高中5名自行車選手，7月到中橫訓練，途經新城警分局合歡派出所補水時，員警送5碗泡麵為他們充飢，昨天高中生因參加台灣KOM自行車挑戰賽再次上山，特地到派出所送還1箱12碗泡麵，讓值勤返回所內的員警非常感動，決定要保存起來，讓高中生的守信善念分享給其他求助民眾。
合歡派出所指出，3個月前從派出所門外進來5位年輕的鐵馬騎士，滿頭大汗地問員警有沒有水可喝，當時剛好是中午時段，員警問他們是否已吃過中餐，5名高中生靦腆地顧左右而言他，員警趕緊拿出5碗泡麵，當面撕開包裝，笑稱「沒吃完不准走」，高中生才坐下來享用。
員警擔心泡麵無法止飢，又拿出餅乾、巧克力等讓他們補充體力，經詢問才知是新竹世界高中的自行車隊隊員，為了要參加登山王挑戰，特地到花蓮試騎，體驗世界十大艱難賽道。這5名高中生從七星潭騎到合歡派出所，這段海拔高達2374公尺、長達87公里路段，居然騎4小時10分鐘就到達，讓員警深感佩服。
高中生離去前還問員警要付多少錢，被員警婉拒，並希望他們在自行車賽場上發揚光大，將來為台灣爭光。高中生皆向員警表示，他們在10月底登山挑戰賽，屆時會向警察叔叔答謝，員警則未放在心上，揮手向繼續攻頂的他們道別。
合歡派出所表示，員警原忘了這件事，不過守信的高中生昨天在教練陪同下，搭著補給裝備車到派出所，感謝3個月前提供熱食，特地送1箱泡麵當作謝禮。
感動的員警得知後，表示這箱12碗的泡麵將會留下，將來再給受凍者或受困遊客食用，讓高中生們的守信善念分享給其他人，延續這份溫暖感動。
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