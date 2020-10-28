又傳潑糞報復！ 淡水社區中庭多次遭殃波及商店招牌

新北市淡水區學府路某集合式住宅社區，近日屢次遭人潑穢物到中庭，甚至噴濺到1樓商店招牌，店家調閱監視器發現疑是樓上鄰居所為，警方派員調查，住戶聲稱是為了報復機車亂停。

店家昨天下午向警方報案，聲稱社區裡面三番兩次有人半夜從樓上裝袋扔擲排泄物到中庭地面，炸開濺得到處都是，很臭，同時也噴濺弄髒1樓商店招牌。為了「追凶」，他調整店裡的監視器鏡頭角度，果然發現昨天凌晨0時許，疑似5樓住戶扔下1袋穢物。

警方受理之後前往調查並連繫該戶房東，確認穢物是56歲呂姓房客所扔，呂男聲稱因為和年邁的母親同住，母親行動不便，社區門口坡道卻常有機車亂停，妨害老人家通行，因此他才亂扔穢物報復，想讓騎士不敢在門口停機車。