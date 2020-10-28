聽新聞
test
0:00 / 0:00
又傳潑糞報復！ 淡水社區中庭多次遭殃波及商店招牌
新北市淡水區學府路某集合式住宅社區，近日屢次遭人潑穢物到中庭，甚至噴濺到1樓商店招牌，店家調閱監視器發現疑是樓上鄰居所為，警方派員調查，住戶聲稱是為了報復機車亂停。
店家昨天下午向警方報案，聲稱社區裡面三番兩次有人半夜從樓上裝袋扔擲排泄物到中庭地面，炸開濺得到處都是，很臭，同時也噴濺弄髒1樓商店招牌。為了「追凶」，他調整店裡的監視器鏡頭角度，果然發現昨天凌晨0時許，疑似5樓住戶扔下1袋穢物。
警方受理之後前往調查並連繫該戶房東，確認穢物是56歲呂姓房客所扔，呂男聲稱因為和年邁的母親同住，母親行動不便，社區門口坡道卻常有機車亂停，妨害老人家通行，因此他才亂扔穢物報復，想讓騎士不敢在門口停機車。
報案人對呂男提出告訴，警方偵詢後依毀損罪嫌及違反廢棄物清理法函送地檢署偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言