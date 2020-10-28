輕熟女機車忘停哪報失竊 警用一張紅單找到車

台中市黃姓女子在20日向警方報機車失竊，警方獲報到場時詢問車牌時，黃女只記得部分車牌，警方先請黃女冷靜回憶後，黃女才想起，之前機車曾因違規被開紅單，警方就根據紅單上的車牌號碼，調查黃女機車的車行軌跡，發現黃女的機車車行軌跡停在南屯區文心南路、文心南二路一帶，警方帶黃女前往附近小巷找尋時，順利尋獲黃女的機車。

台中市第四警分局大墩派出所警員劉亮安、陳銘智，20日上午10時許巡邏，接獲黃姓女子（35歲）報案，表示停放在南屯區文心路一段422巷口之重機車遭竊，兩警前往現場，發現黃女在巷內來回找尋愛車。

警方先行詢問黃女的機車車牌號碼、停放時間，黃女回答「只記得前後英文及數字，中間那段忘記了」，黃女又說，記得報案的前一天晚上6時許，把機車停在南屯區文心路一段422巷口至附近購物，隔天早上10時許，要取車時就發現機車不見。

警員請黃女聯繫家屬詢問正確的車牌號碼，黃女拿起手機後，因一時緊張，不是打給家人，而是打到第一警分局民權派出所，警員安撫黃女情緒，請她保持冷靜，並將電話接過來與民權所同仁通話，才得知原來黃女先前有向民權所報案。

黃女在警方安撫下，逐漸平靜情緒，才突然想起之前曾因違規有被警察開單，便從包包裡翻出一張紅單，警員將紅單上的車號通報值班同仁協助調閱，確認機車最後車行紀錄是在南屯區文心南路、文心南二路往南屯路方向，雖該處非大墩所轄區，但熱心的兩名警員仍不辭辛勞趕赴該處附近協尋，順利的在附近一條小巷內，尋獲黃女機車。

黃女找回遺失機車十分開心，頻頻向警方致歉是自己忘了機車停放位置，還好有這張紅單和警察們的幫忙才能順利找回愛車，對於警方熱心積極的服務態度，深深感到敬佩與感激。