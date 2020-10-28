男躲路檢跳河 水中拉扯員警吃水 同事喊話：慢慢滑過來

45歲方姓男子，昨天晚上開著朋友的BMW轎車，行經北市環河南路，發現前方保大臨檢點，竟逆向倒車約2百公尺後，下車逃往水門外「跳河」，保安警察大隊3名員警上前找人，發現方男從邊坡跳河也跳河救援，過程中曾發生拉扯，最後2名員警身體不適，第三名員警也下水救援，不斷的說「過來，你慢慢滑過來...」方男仍消失在水中，直到消防局打撈上岸，送醫不治。

今天早上保大提供的畫面指出，方男疑似躲避路檢點，倒車逃逸又下車逃往水門外，警方奔跑追趕，氣喘吁吁拿手電筒照光不斷找人，最後發現方男跳進河中，不斷的說「你過來」但方男不聽勸，員警也跳河救援。

保大指出，余姓、陳姓、洪姓員警，均24歲，昨天遇上駕駛跳河，余、陳先行跳河救援，但在水中與方男發生來扯，造成吸入河水身體不適，洪見狀緊接著下水，拉起2名同仁說「先保護自己」，余、陳先上岸，這時方男逐漸游往橋墩方向。

影片中，洪姓員警在水中對著方男喊話「你慢慢過來，慢慢滑過來，快點，不然我幫不了你，慢慢過來...」並大聲呼叫同仁找救生圈，「我覺得他不行」、「找最近的救生圈丟過來」，並報請消防局出動救人。

最後方男從河岸邊游往橋墩，加上天色昏暗，根本不見蹤影，員警無法順利救出方男，最後經消防局出動橡皮艇打撈找人，最後尋獲方男疑似溺斃，送往北市和平醫院搶救，今28日0時55分宣告不治。