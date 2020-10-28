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冒用行政執行署要買家下單 警方將嚴查冒用公署者

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

法務部行政執行署高雄分署發現有不肖廠商，在臉書打著「行政執行署」的名義，擅用電視新聞的影音檔及畫面，吸引民眾網路下單付款，昨天表示已函請警方依法嚴查。不過，警方相關單位今天表示尚未接獲行政執署的報案，將深入瞭解內情，查辦冒用者。

法務部行政執行署高雄分署昨天表示，2017年在高雄分署舉辦的2場皮衣拍賣會，因造成搶購熱潮，全數售罄，讓不肖業者不時打著行政執行署的名號銷售自己的產品，近日網路上再度出現標榜著「行政執行署拍賣」、「因義務人欠繳政府採購法的押標金，決定查封他的皮衣倉庫」、「原價2萬皮衣，像不用錢一樣網上販售，省去場地和人力成本，價格低到＄1499一件…」等字言，強調行政執行高雄分署並沒利用網路商城或網路拍賣。

法務部行政執行署高雄分署提醒民眾，行政執行署都採現場實體拍賣或販售的方式，拍賣的地點也都會在拍賣公告上載明，毎個月的拍賣訊息也會上傳至分署官網及臉書的粉絲專頁，這些冒用行政執行署名義銷售皮衣的網路購物，均非法務部行政執行署高雄分署的拍賣訊息。

行政執行署高雄分署表示已函請警察局依法嚴加查辦，務必將不肖業者繩之以法，絕不寬待。不過，高雄市警局表示，還沒接獲報案，接獲報案後會積極查辦冒用者。

行政執行署高雄分署發現公署名義遭不肖業者冒用，在網路銷售皮衣。圖／行政執行署高雄分署提供
行政執行署高雄分署發現公署名義遭不肖業者冒用，在網路銷售皮衣。圖／行政執行署高雄分署提供

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