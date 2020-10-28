影／女要求分手費5萬8、當街談判嗆聲動手 警快打逮9人

21歲女子張姓女子不滿陳姓前男友於交往期間，吃喝都靠她支付，今晨因感情破裂，雙方共9人相約在新北市樂華夜市談判，現場一言不合起口角爭執拉扯，警方報獲出動13名快打警力速到場壓制，因雙方均不願提告，警詢後將張女及陳男等9人依違反社維法裁處。

永和警分局今天凌晨3時許獲報，永和區永平路樂華夜市前有聚眾打架情事，永和偵查隊會同轄區警網共13人，3分鐘就迅速趕抵現場，以優勢警力壓制發生衝突的雙方人馬3女6男共9人。

據了解，21歲張姓女子不滿與前男友陳姓男子（21歲）交往期間，一切吃喝樂都是女方付帳，不爽陳男「吃軟飯」，雙方相約談判，陳女要求5萬8000元分手費，疑似陳男不肯接受這筆「高額」分手費，當街起口角爭執還發生推擠拉扯，引起路人觀圍並報警。