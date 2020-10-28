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詐團刊徵司機拚現金好過年 應徵被詐3萬難過年
詐團2年前在報紙刊登「誠徵轎車司機，拚現金好過年，薪4萬8000元起，供膳宿」，被害人蔡男前往應徵，詐團成員張男佯稱將提供車輛給蔡使用，司機須先繳納3萬元保金，蔡信以為真交付3萬元後，張等人即與蔡失去聯繫，台中地檢署今天依加重詐欺罪嫌起訴張男及同夥甘男。
起訴書指出，甘男（43歲）、張男（46歲）於2018年12月11日，加入「陳副總」等人的詐團，在報紙刊登「誠徵轎車司機，拚現金好過年，薪4萬8000元起，供膳宿」的徵人廣告。
被害人蔡男看到後，依指示改以LINE與「陳副總」聯繫，「陳副總」佯稱要僱蔡任司機，因將提供車輛給司機使用，司機須先繳納3萬元的保證金，致蔡信以為真，同日晚間前台中市西屯區長榮桂冠酒店大廳，與張男見面。
張男以「云星娛樂」名義與蔡簽立工作契約書，並向蔡收取保證金3萬元後，即駕車離開。蔡在原處等候未見張男返回，即與「陳副總」連繫，「陳副總」藉故蔡未帶身分證件，要求蔡回去拿證件，待蔡返回住處後，「陳副總」推稱當日工作取消，隨後失去聯繫，蔡始知受騙，報警處理。
蔡男報警後，員警依蔡提供的徵人廣告，去年1月1日與「陳副總」聯繫，依詐團成員指示前往永豐棧酒店大廳，警逮獲詐團成員甘男。
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