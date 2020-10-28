影／大陸漁船越界捕魚拒檢 我重罰160萬今驅逐出境

海巡署第四巡防區指揮部今年9月3日指揮艦隊分署台中海巡隊執行「護永專案-區域聯防」，在苗栗通霄外33浬，查扣越界捕魚大陸籍漁船，非法越界捕魚300公斤且拒絕停船受檢，經重罰160萬後，今天驅離出境，海巡派艇驅離。

海巡署艦隊分署10月26日依兩岸人民關係條例第29、32、80條之1及其施行細則第42條等規定，留置調查大陸漁船外，並處以罰鍰新台幣160萬元，經確定罰鍰已匯入國庫，今天上午10點，由台中海巡隊派遣PP10031艇將該船驅離出境，並要求該船不得再進入我禁限制水域違規作業，否則將加重裁罰金額，甚至扣留船。