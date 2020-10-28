救人免被撞 消防小隊長一個巧思保護弟兄夜間出勤安全

台南市消防局第二救災救護大隊麻豆消防分隊今(109)年9月份接獲不願具名善心民眾捐贈1台價值約1百餘萬「X-Series可攜式多功能整合心臟電擊器」，經分隊長廖鼎鈞邀集分隊所屬人員，共同研商如果將該機器發揮最高功效及保障救護人員出勤安全，小隊長陳俊宇（目前是消防局EMT-P救護教官），構想利用腳踏車LED車燈特性，安裝在救護器材上且安排分隊人員模擬夜間實際救護情境，讓夜間出勤救護的弟兄多了一層保障。

陳俊宇10月23日在台南市消防局救護科發表創新實驗，經消防局採納為年度救護創新作為。陳俊宇說，他平常就有騎單車的習慣，突然有靈感，將LED車燈貼在救護器材上，因原有的反光條必須有光源才會發亮，且年久效果會變差，未來還要陸續推動在擔架等。

消防局消防之友會第二大隊辦事處長胡正德肯定麻豆分隊同仁有研發創新的精神，今天到麻豆分隊頒發獎勵金5千元，肯定消防人員用心守護市民安全及提昇消防人員急赴救護之安全性。則藉此拋磚引玉，期望更多消防人員投入研究及創新行列，未來可研發更多有關消防救災、救護及宣導利器，消友會願全力作為消防兄弟最大後盾。

第二大隊大隊長丁春能表示，6、7年前台北市曾發生消防員夜間出勤，卻不慎被撞受傷，夜間出勤安全相當重要，麻豆消防分隊小隊長利用小巧思發揮大功效，因不會造成同仁負擔，實屬難得。

另外麻豆分隊日前拍攝救護微電影『DA-CPR生命捕手 您可以是打敗死神的桃太郎』，民眾可上網YouTube搜尋觀看，可學習到DA-CPR(提高OHCA患者急救生存率)的救護技能。