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20歲妙齡女騎士肇事撞汽、機車後逃離 警將找到她開罰

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓女子昨天騎機車經過大里區工業九路148號前時，不慎撞上路旁停放的汽機車，除了把一輛轎車的左後方撞凹、車燈撞破，另3輛機車也因而倒地。但張女肇事後並未留在現場，而是快速離開；警方據報調閱監視錄影，上午連絡上他，將進一步約談到案裁罰。

霧峰警分局交通分隊指出，張女（20歲）肇事後離開現場，因並未造成人員傷害，所以沒有刑事責任，但仍須依違反道路交通管理處罰條例處以1千至3千元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。

據了解，張女是昨天上午11時40分騎機車沿工業九路往工業路方向行駛時，在工業九路148號前肇事，被撞轎車的車燈還破碎掉了一地。她肇事後並未留下處理，反而即快速騎著車離開，但有民眾看到這一幕向警方報案，警方因而前往了解，被撞車主則是經警方連繫後才知車子被撞了，將要求賠償。

台中市張姓女子昨天騎機車經過大里區工業九路148號前時，不慎撞上路旁停放的汽機車，除了把一輛轎車的左後方撞凹、車燈撞破，另3輛機車也因而倒地。圖／民眾提供
台中市張姓女子昨天騎機車經過大里區工業九路148號前時，不慎撞上路旁停放的汽機車，除了把一輛轎車的左後方撞凹、車燈撞破，另3輛機車也因而倒地。圖／民眾提供

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