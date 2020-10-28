20歲妙齡女騎士肇事撞汽、機車後逃離 警將找到她開罰

台中市張姓女子昨天騎機車經過大里區工業九路148號前時，不慎撞上路旁停放的汽機車，除了把一輛轎車的左後方撞凹、車燈撞破，另3輛機車也因而倒地。但張女肇事後並未留在現場，而是快速離開；警方據報調閱監視錄影，上午連絡上他，將進一步約談到案裁罰。

霧峰警分局交通分隊指出，張女（20歲）肇事後離開現場，因並未造成人員傷害，所以沒有刑事責任，但仍須依違反道路交通管理處罰條例處以1千至3千元罰鍰，並吊扣駕照1至3個月。