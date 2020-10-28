BMW路檢點前倒車 駕駛跳河逃跑、疑壓員警吃水後溺斃

45歲方姓男子昨天晚上開著BMW轎車行經北市環河南路，發現前方保大臨檢點，竟逆向倒車，甚至下車逃往水門外「跳河」逃跑，警方追上也跟著跳河，卻疑遭壓頭喝水，最後方男潛入水中無見蹤影，經救援上岸送醫不治身亡，員警因嗆入性支氣管肺炎於醫院救治中。

據了解，方太太稱先生有表示參加餐敘，開著朋友的BMW車輛。警方指出，有無喝酒情事，相驗時將抽血確認。

保安警察大隊指出，10月27日的20-24時，在萬華區環河南路與和平西路口執行擴大臨檢及酒測勤務，晚上9點7分獲報，路檢點前方約300公尺處有輛BMW，在環河南路上逆向倒車，警方上前在路檢點前方約500至600公尺處，發現BMW停在路旁，車上卻沒人。

保大澄清，目前仍不知方男在路檢點前方逆向倒車原因，當時員警在附近搜尋時，發現一個人影往水門外逃逸，隨即向前追捕，且人影就是方男，員警與方男距離約100至200公尺，方男從河岸草叢邊坡跳河，員警見狀也立刻下水，並大聲呼叫岸上同仁和民眾通報消防局。

救援過程中，警方已碰觸到方男，但在河中疑似遭方男壓頭，吸入河水致身體不適鬆手，方男趁機潛入水中，不見蹤影，員警先行上岸後，消防局出動橡皮艇艘隨，最後尋獲方男已無生命徵象，送往北市和平醫院搶救，在28日0時55分宣告不治。

保大指出，全案由於方男在路檢點前方逆向倒車，下車逃逸甚至跳河，警方上前追捕、救援，最後經消防局協助搜尋打撈，方男送醫不治。保大員警在救援過程中，因吸入河水導致嗆入性支氣管肺炎，均立即前往三軍總醫院松山分院救治。