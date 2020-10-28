鹿港吉安北路海堤發現一浮屍 疑為東南亞男移工

今天清晨6時許，彰化縣鹿港鎮吉安北路海堤被民眾發現有一具浮屍卡在消波塊，彰化縣消防局第三大隊據報後，將浮屍打撈上岸，已明顯死亡，死者疑為東南亞男姓移工，交由警方調查身分及死亡原因。

消防局接獲報案後，共出動兩個分隊及消防車、救護車及救生艇趕到現場，在吉安北路海堤消波塊，找到這具載浮載沈臉部朝下的浮屍，經救援人員使用長背板固定後，花了半小時，才搬運至岸上，由於死者身上只發現手機而無證件供辨識身分，將由警方查明身分及死因。 彰化縣鹿港鎮吉安北路海堤被民眾發現有一具浮屍卡在消波塊，彰化縣消防局第三大隊據報後，將浮屍打撈上岸，死者疑為東南亞移工，已交由警方調查身分及死亡原因。 照片／消防局提供