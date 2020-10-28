影／台中醉男狂敲社區大門 體型小一號警員扛他回家

台中市黃姓男子在22日深夜喝醉返家，疑未帶自家鑰匙，黃就在大門口不斷敲門、叫囂，引來居民報案，警方獲報到場後，趕緊聯絡社區主委，確認黃是否是該社區住戶，經確認後找來黃的家屬開門，其中體型比黃小一號的警員林富仁，也展現跑馬拉松的好體力，協助黃家人攙扶黃返家，順利解決黃造成的滋擾，也讓黃平安返家。

第五警分局文昌派出所員警林富仁、郭展邑在22日深夜11時許巡邏時，接獲民眾報案，安順東六街有男子在敲大門妨害安寧，警方到場見到一名酒醉男子猛敲社區大門，大吼大叫情緒非常激動，造成社區民眾不敢進出，酒醉男子雖然一直向警方表示是他是7樓住戶，但是在場住戶無人認識，也沒人願意幫他開門，導致場面僵持。

兩警查出，喝醉的是黃姓男子（25歲），也確認黃住址是在該社區大樓，因此連絡上社區主委協助辨識，主委找來黃男屬來查看開門，不過黃等不到家屬開門就醉癱在地，警員林富仁見黃意識不清，擋在社區大門，因此展現跑馬拉松的好體力，一肩扛起黃後，與黃胞兄一起攙扶黃，走回7樓住處休息。

第五警分局文昌所長麥建仁說，林員雖然身材較為瘦小，但平常喜愛馬拉松，一年參加多場賽事，甚至有參與合歡山高山馬拉松，體能扎實充沛，雖於和黃有體型上的差距，但健步如飛將黃姓男子扛回家中。

第五警分局長郭士傑表示，嘉許同仁的耐心處理民眾事務，也佩服林員在繁忙工作之餘也發展自己的興趣，而且適時派上用場十分可貴。另外也呼籲民眾飲酒勿過量，適度輒止，並且勿酒後駕車，才能平安到家。

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