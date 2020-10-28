桃園惡火父子喪生家屬悲痛招魂 8名親戚逃出餘悸猶存

桃園市桃園區永康街1棟4樓透天厝今凌晨3點傳出火警，研判2樓佛堂起火釀全面燃燒，當時屋內有兩家共10人，住在2樓的84歲、62歲鄭姓父子逃生不及喪命，另住在1樓及4樓的呂姓一家三代包括84歲屋主、10歲孫子均獲救，但仍餘悸猶存，死者家屬今上午赴火場招魂，場面哀戚。

警消調查，凌晨3點5分接獲永康街156巷透天厝起火，到場時2樓已經全面燃燒，除外部射水灌救同時先將住在1樓行動不便的84歲呂姓屋主與李姓妻子救出，並疏散住在4樓的其餘6名親屬，還有1名10歲的呂姓男童自行逃出，所幸均無生命危險。

消防發現，透天厝內部老舊，2、3樓多為木板隔間並堆放雜物，才導致火勢引燃一發不可收拾，並在2樓靠樓梯的房間內先發現84歲鄭姓老翁，整個人躺在床上失去意識，又於3樓廁所內找到他62歲的倒臥在地的兒子。

2人當時雖都有逃生跡象，但疑似吸入濃煙均已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救仍宣告不治；據了解，警消研判2樓佛堂為起火點，今天上午消防局火調科人員也到場採證，轄區桃園分局警方也將報請桃園地檢署相驗釐清死因。

逃生成功的呂姓一家8口至今餘悸猶存，因屋內遭受火舌波及、外觀也被燒得焦黑，只能連同家當、寵物鼠等先搬出，坐在騎樓等待後續善後，有家屬說，凌晨3點多聞到濃煙驚醒，這才發現2、3樓起火，緊急打電話報案、逃生，但住在裡面的鄭姓姑丈與兒子遲遲沒逃出。

呂姓家屬也說，一家人住在該透天厝已40幾年，1樓、4樓分別由屋主呂翁夫妻、兒子媳婦及孫子共8人住，中間的2樓、3樓則是親戚鄭翁及兒子的家，彼此平時較少互動，雖然出入都從1樓大門，但內部各自有2個樓梯，分別通往2、3樓及4樓，並不會相連，中間也有水泥阻隔，兩家人各自獨立。