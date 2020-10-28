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影／經濟感情不如意女子旅館輕生 清水警即時找到救回

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市梧棲區阮姓女子離家外出，並傳簡訊息向姊姊告知她輕生念頭，姐姐急向轄區台中市清水分局警方報案並緊急協尋，警方以阮女手機查出發話位置，通報轄區明秀派出所派員警協尋，在一家旅館內發現阮女，警方破門發現她手腕血流不止，送醫救護，即時救回。

台中市清水警分局明秀派出所警員黃子瑋、黃盟茜本月17日接獲通報，有女子在沙鹿區企圖輕生，二名員警立即前往附近找尋，但均無所獲，附近只有一間旅館，員警立即前往詢問，果真發現阮女入住記錄。

員警請櫃檯人員先行打房號電話給阮女，但未接聽，當下立即請櫃檯將車庫庫門打開，確認車庫之車輛為阮女開的車，警方敲房門時未有人應門，卻聽到房內有微弱回應聲，警方向櫃檯拿鑰匙進入房內，發現阮女手腕血流不止，床單上鮮血淋漓，員警除安撫阮女情緒外，立即通知救護車並幫忙加壓止血，送醫治療後已無生命危險。

阮女姊姊趕到派出所，不停向警方道謝救了她家人一命，阮女表示，因經濟及感情皆不如意，才會一時想不開，警方也提醒阮女家屬，需多加注意她情緒，多關心，避免類似情形再度發生。

清水警分局明秀派出所長林駿騏表示，警員黃子瑋、黃盟茜成功積極勸阻並及時挽救生命，處理過程機警應變得宜，成功防止憾事發生，事蹟及工作熱忱足堪表率，並提醒民眾為避免憾事發生，請珍惜生命，主動關懷家中情緒，如有需要請撥打安心專線1995、0800-788-600。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

一名女子在台中市旅館輕生，清水員警救人。圖／警方提供
一名女子在台中市旅館輕生，清水員警救人。圖／警方提供

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