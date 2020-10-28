桃園深夜惡火父子葬生火窟 疑似2樓佛堂起火全面燃燒

桃園市桃園區永康街巷內今凌晨3點多傳出火警，1棟4樓透天厝2樓竄出火煙，民眾見狀報案時已經全面燃燒，消防救出1樓屋主呂姓老翁及李姓妻子，並疏散其餘6名同住的親友，但住在2樓的84歲鄭姓老翁，與62歲鄭姓兒子逃生不及，被發現時都失去呼吸心跳，送醫搶救不治。

警消初步調查，起火點疑似在2樓的佛堂，加上透天厝內部木頭隔間、堆放雜物，導致火勢一發不可收拾，消防凌晨3點5分獲報，趕赴現場時發現2樓已經陷入火海，立即射水灌救，並將住在1樓行動不便的84歲呂姓屋主，以及李姓妻子救出送醫，所幸2人無大礙。

另外透天厝還有6名親戚朋友同住，各自從屋外連接1樓至4樓側梯、屋內樓梯逃生，其中還有1名10歲男童自行逃出，但消防隨後在2樓樓梯旁的房間內、3樓廁所中，陸續找到84歲鄭姓老翁與62歲的兒子，2人因逃生不及受困，被救出時都已經失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。

警消指出，84歲呂姓屋主和鄭姓老翁一共2家人同住，其中呂和妻子因行動不便住1樓，小孩、孫子則住在3樓，鄭姓親戚一家住在2樓，因凌晨火警所有人都在熟睡中，鄭姓父子當時雖也有逃生跡象，但疑似火煙過大才來不及跑。