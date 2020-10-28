桃園市民宅深夜傳惡火 高齡父子陷火窟2人命危搶救中

桃園市桃園區永康街今凌晨3時許傳出火警，造成84歲、62歲的鄭姓父子命危，目前送醫搶救中，另外2名家人被搶救出無生命危險，消防並疏散其餘3男3女6人，一共出動16輛消防車、4輛救護車，初估燃燒面積20平方公尺，詳細起火原因調查中。

消防指出，今天凌晨3點35分獲報，永康街156巷內1棟4樓透天厝，其中2樓房間冒出火煙，先在1樓將2名行動不便住戶救出，陸續又在2樓轉角發現84歲鄭姓老翁、3樓廁所內找到64歲鄭姓男子，2人為父子關係，均已失去呼吸心跳，各送往聖保祿醫院、敏盛醫院搶救中。 永康街凌晨火警，造成鄭姓父子命危搶救中。記者曾健祐／翻攝