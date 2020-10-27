快訊

金馬獎導演張毅傳病危 影后楊惠姍憂傷與外界斷聯

國中生引燃男童單車害燒傷 警移送少年法院

中央社 / 高雄27日電

高雄市陳姓學童昨晚遭鄭姓少年點燃騎乘的腳踏車，陳童想滅火卻被引火燒傷，鄭姓少年今晚到案坦承是自己所為，仁武警分局依公共危險罪嫌等移送少年法院。

有民眾在臉書貼文表示，自己就讀國小的孫子昨天晚間在高雄市仁武區文武公園籃球場打球，一群疑似國中生不但破壞公園公物，還燒毀腳踏車，導致孫子被燒傷。這名民眾指控，這群人將自己的孫子燒傷全身是火後拔腿就跑，質疑對方家長「到底在幹嘛」。

高雄市政府警察局仁武分局調查，陳姓男童昨天晚間6時許在文武公園籃球場打球時，發現一旁的13歲鄭姓少年正在籃球場旁用打火機和酒精點燃陳童騎乘的腳踏車後車輪，陳童滅火過程中因酒精過多，引燃陳童衣物，並造成陳童右手臂局部燒傷。

警方表示，陳童昨晚返家後先與家長就醫，再由家長陪同於晚間9時30分許報案，但目前暫不向點火的人提出告訴。鄭姓少年到案後坦承是一人所為，仁武派出所將這名少年依公共危險罪嫌和少年事件處理法移送少年法院，並啟動關懷機制。

腳踏車 高雄市 酒精

延伸閱讀

男童單車遭人點火燒輪胎 家屬控訴「全身是火無人理」

Selina燒傷10年 任爸千字文祝賀「重生日快樂」超催淚

婦人剪開清潔劑空瓶 瞬間被瓦斯爐火引爆遭燒傷

國中生輟學北上會女友露宿公園街頭 警循1張照片找到人

相關新聞

影／基隆市公車失控狂飆400公尺 9車被撞、14人受傷

吳姓男子今天駕駛基隆市公車，途中失控在中正路急駛約400公尺，他開車衝撞電線桿試圖停下，但2根電桿、1根號誌桿應聲斷裂，...

影／司機：暴衝煞車踩不住 林右昌：調查機件影帶釐清

基隆市公車103線今天晚間撞車意外，造成14人輕傷，目前已有6人出院。吳姓司機說，暴衝煞車踩不住，一直往前衝。市長林右昌...

影／台2線金山灑水車衝落海岸四輪朝天 駕駛受困救出送醫

新北市台二線37公里處金山區路段，今晚7點多有一輛私人企業的灑水車，不明原因衝出護欄，翻落在海岸邊礁石上，消防人員到場將...

高雄左營斑馬線突塌 驚現長寬3公尺坑洞

高雄左營區道路突塌現坑！今天下午5點多，左營區左營大路、海功路的路口，於左營大路北向的斑馬線，地面突然塌陷，出現1個長、...

賠慘？自撞借來「快樂波特」未留現場 車體險恐不理賠

台中市張姓男子今天凌晨4時許，駕駛向雇主朋友借來要價數百萬的瑪莎拉蒂，行經西屯區文心路三段時，疑與乘客吵架後，自撞公車亭...

奇岩捷運站路口嚴重車禍 年輕騎士與轎車對撞命危急救

台北市北投區奇岩捷運站附近27日晚間11點發生嚴重車禍，23歲林姓機車騎士在三合街、北投路口，與一輛轎車相撞，林姓騎士飛...

基隆市公車煞車失靈肇禍 開車上路牢記應變步驟保命

基隆市1輛市公車今天疑煞車失靈，在街道狂飆，吳姓司機藉撞電線桿、號誌桿減速，最後撞扁路旁貨車才停下，雖造成14人受傷，所...

影／10多騎士像保齡球被擊倒公車煞車失靈 林右昌：查原因

基隆市中正路今晚發生市103線公車沿途100多公尺連撞十多機車，導致共14人受傷送醫。據司機初步表示，是煞車失靈。一名被...

影／公車煞車失靈一路撞14人送醫 司機：公車今才保養

基隆市1輛市公車今天傍晚由八斗子發車，開往市中心公車總站。吳姓司機駕駛行經中正路、祥豐街和豐稔街三叉路口時，疑煞車失靈沿...

影／公車暴衝煞不住14人傷影片曝光 貨車救命未衝民宅

基隆市公車103線，今天晚間在中正路失控，因煞車失靈，沿路100多公尺連撞多輛機車，最後往民宅衝，幸好被一輛貨車擋住才未...

高雄左營地面塌陷破大洞 市府追查原因中

高雄市左營區左營大路、海功路口，靠近左營大路北向的斑馬線，今天下午5點多，地面突然塌陷，出現1個長、寬約3公尺坑洞，路過...

影／基隆公車出狀況一路暴衝猛撞 車頭稀巴爛釀9人受傷

基隆市公車處吳姓司機今天傍晚駕駛公車，行經中正區豐稔街時疑身體不適，駕車沿途衝撞機車、電桿和民宅，公車正面車窗玻璃全破，...

熱門新聞

開老闆友人的700萬「快樂波特」自撞公車亭 駕駛先溜後到案

袁惟仁跌倒住進加護病房 院方：家屬不希望外界打擾

高雄左營斑馬線突塌 驚現長寬3公尺坑洞

衝鋒槍自裁檢警前所未見 用來自轟的長槍今曝光

影／新莊轎車不明原因擦撞5車 6人送醫1無呼吸心跳急救中

前資政徐立德要離婚 小他35歲妻稱他大腦退化

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。