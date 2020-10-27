國中生引燃男童單車害燒傷 警移送少年法院

高雄市陳姓學童昨晚遭鄭姓少年點燃騎乘的腳踏車，陳童想滅火卻被引火燒傷，鄭姓少年今晚到案坦承是自己所為，仁武警分局依公共危險罪嫌等移送少年法院。

有民眾在臉書貼文表示，自己就讀國小的孫子昨天晚間在高雄市仁武區文武公園籃球場打球，一群疑似國中生不但破壞公園公物，還燒毀腳踏車，導致孫子被燒傷。這名民眾指控，這群人將自己的孫子燒傷全身是火後拔腿就跑，質疑對方家長「到底在幹嘛」。

高雄市政府警察局仁武分局調查，陳姓男童昨天晚間6時許在文武公園籃球場打球時，發現一旁的13歲鄭姓少年正在籃球場旁用打火機和酒精點燃陳童騎乘的腳踏車後車輪，陳童滅火過程中因酒精過多，引燃陳童衣物，並造成陳童右手臂局部燒傷。

警方表示，陳童昨晚返家後先與家長就醫，再由家長陪同於晚間9時30分許報案，但目前暫不向點火的人提出告訴。鄭姓少年到案後坦承是一人所為，仁武派出所將這名少年依公共危險罪嫌和少年事件處理法移送少年法院，並啟動關懷機制。