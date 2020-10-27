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影／司機：暴衝煞車踩不住 林右昌：調查機件影帶釐清
基隆市公車103線今天晚間撞車意外，造成14人輕傷，目前已有6人出院。吳姓司機說，暴衝煞車踩不住，一直往前衝。市長林右昌說，將成立調查小組調查車輛機件狀況，並調閱相關監視錄影帶，以釐清事發原因。
林右昌於第一時間指示市府相關單位救援並了解狀況，同時要求相關單位給予受傷之患者照顧與關懷協助。市府表示，14名傷者其中11位送部立基隆醫院，1位送三總基隆分院，均是擦挫傷，皆於急診處置或者稍作留置觀察即可，目前已有6人返家休息；另有2人送基隆長庚醫院救治，其中1人是中正護理長，也是擦挫傷，另1人則有穿刺傷，雖須進行開刀擴創清理，幸未達嚴重程度。
林右昌請公車處分別前往探視所有傷者，市府與警方正在調查當中，林右昌指示將成立專案調查小組，調查車輛機件狀況並調閱相關監視錄影帶以釐清事發原因。
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