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基隆市公車煞車失靈肇禍 開車上路牢記應變步驟保命

聯合報 / 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

基隆市1輛市公車今天疑煞車失靈，在街道狂飆，吳姓司機藉撞電線桿、號誌桿減速，最後撞扁路旁貨車才停下，雖造成14人受傷，所幸都不嚴重。警方提醒民眾，開車上路煞車失靈，牢記幾招，或許在關鍵時刻能協助保命。

警方說，開車行駛在路上，如果突然發現踩煞車沒效果，這個時候千萬別慌張。應變方法包括操控排檔案，切入低速檔，讓引擎產生較大牽引阻力，降低車速。換低速擋同時，應再結合使用手煞車。

使用手煞車也有技巧，正確作法是緩緩拉起手煞車，分幾次拉緊、鬆開，使車輛減速。拉手煞車手柄時，可按住手煞車柄的保險按鈕，拉緊、放鬆過程可更操作自如，防止拉緊時鎖死。

車輛持續前進時，也可利用車的保險桿、車廂等鋼性部位，與路邊岩石、大樹或土坡等天然障礙物摩擦、碰撞停車脫險。

基隆市1輛市公車今天疑煞車失靈，在街道狂飆400公尺，撞擊電線桿、號誌桿減速，最後撞扁路旁貨車才停下。記者游明煌／攝影
基隆市1輛市公車今天疑煞車失靈，在街道狂飆400公尺，撞擊電線桿、號誌桿減速，最後撞扁路旁貨車才停下。記者游明煌／攝影

基隆 公車 車禍

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