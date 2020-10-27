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影／基隆市公車失控狂飆400公尺 9車被撞、14人受傷

聯合報 / 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

吳姓男子今天駕駛基隆公車，途中失控在中正路急駛約400公尺，他開車衝撞電線桿試圖停下，但2根電桿、1根號誌桿應聲斷裂，公車仍繼續往前衝，最後「撞扁」路旁貨車才停下。這起事故造成14人輕傷，九車受損。吳姓司機接受酒測未喝酒，他說公車今天才做完保養，沒想到會煞車失靈肇禍。

警方調查，吳姓司機（58歲）昨天駕駛103線公車從八斗子發車，開往市中心公車總站。下午5點40多分行經中正路、祥豐街和豐稔街三叉路口時，疑煞車失靈一路急駛。

吳男駕車先在中正路擦撞2輛機車，行駛到中正路、祥豐街口時，吳開車衝往對向要塞司令官邸下方的電桿和號誌桿，試圖停車，但公車仍未停下，並沿中正路逆向急駛，一路衝撞路旁機車，最後撞上停在釣具行前的貨車，並推擠到騎樓牆柱，車速才緩下來並停住。

釣具行吳姓市民說，聽到屋外傳來巨響「嚇死了」，出門一看，肇事公車就停在家門口，放在釣具行外的冰箱都被撞飛，還有1輛貨車被撞扁，心想如果不是貨車擋住，公車恐怕直接撞進釣具行，後果一定更嚴重。

目擊者說，公車一路往前衝，還好當時路上車子不多。公車撞上路貨車停下後「車頂都在冒煙」。當時公車司機失神坐在駕駛座，有計程車司機協助開啟車門，讓乘客先下車。

基隆市消防局和基隆港務消防隊共派遣8車、21人車前往救護，趕到現場時見吳受困駕駛座。查看後將座椅往後移就能起身下車。這起車禍共造成吳姓司機、10名乘客和2名騎士、1名機車乘客，共6男8女受傷，送醫救治後都無大礙。

這起車禍造成14人受傷和3輛汽車、6輛機車受損，吳肇事後姓接受員警酒測，數值為0。他說，駕駛的公車才剛完成保養，不知為何會煞車失靈，事故原因由警方調查中。

基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿、號誌桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿、號誌桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿、號誌桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿、號誌桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿、號誌桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿、號誌桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影

基隆 公車 車禍

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