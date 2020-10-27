聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／基隆市公車失控狂飆400公尺 9車被撞、14人受傷
吳姓男子今天駕駛基隆市公車，途中失控在中正路急駛約400公尺，他開車衝撞電線桿試圖停下，但2根電桿、1根號誌桿應聲斷裂，公車仍繼續往前衝，最後「撞扁」路旁貨車才停下。這起事故造成14人輕傷，九車受損。吳姓司機接受酒測未喝酒，他說公車今天才做完保養，沒想到會煞車失靈肇禍。
警方調查，吳姓司機（58歲）昨天駕駛103線公車從八斗子發車，開往市中心公車總站。下午5點40多分行經中正路、祥豐街和豐稔街三叉路口時，疑煞車失靈一路急駛。
吳男駕車先在中正路擦撞2輛機車，行駛到中正路、祥豐街口時，吳開車衝往對向要塞司令官邸下方的電桿和號誌桿，試圖停車，但公車仍未停下，並沿中正路逆向急駛，一路衝撞路旁機車，最後撞上停在釣具行前的貨車，並推擠到騎樓牆柱，車速才緩下來並停住。
釣具行吳姓市民說，聽到屋外傳來巨響「嚇死了」，出門一看，肇事公車就停在家門口，放在釣具行外的冰箱都被撞飛，還有1輛貨車被撞扁，心想如果不是貨車擋住，公車恐怕直接撞進釣具行，後果一定更嚴重。
目擊者說，公車一路往前衝，還好當時路上車子不多。公車撞上路貨車停下後「車頂都在冒煙」。當時公車司機失神坐在駕駛座，有計程車司機協助開啟車門，讓乘客先下車。
基隆市消防局和基隆港務消防隊共派遣8車、21人車前往救護，趕到現場時見吳受困駕駛座。查看後將座椅往後移就能起身下車。這起車禍共造成吳姓司機、10名乘客和2名騎士、1名機車乘客，共6男8女受傷，送醫救治後都無大礙。
這起車禍造成14人受傷和3輛汽車、6輛機車受損，吳肇事後姓接受員警酒測，數值為0。他說，駕駛的公車才剛完成保養，不知為何會煞車失靈，事故原因由警方調查中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言