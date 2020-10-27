影／10多騎士像保齡球被擊倒公車煞車失靈 林右昌：查原因

基隆市中正路今晚發生市103線公車沿途100多公尺連撞十多機車，導致共14人受傷送醫。據司機初步表示，是煞車失靈。一名被撞傷的騎士晚間說，公車像坦克從後直直撞，他連人帶車摔倒。市長林右昌晚間表達關心，府公車處已分別前往醫院探視，至於事發原因，目前市府仍在調查當中。

市府表示，有關今晚103路線公車於祥豐街與豐稔街路口發生之意外，市長林右昌於第一時間已指示市府相關單位救援並了解狀況，同時要求相關單位給予受傷之患者照顧與協助；目前車禍受傷民眾共14位，11位送部立基隆醫院、2位送長庚醫院、1位送基隆三總醫院救治當中，市府公車處也分別前往探視，至於事發原因，目前市府仍在調查當中。

消防局表示，晚間5時46分公車從豐稔街一直撞到中正路，沿途撞擊機車及電桿，消防局派遣信二、中正、信義多輛消防救護車前往救援。共有6男8女14人分送三軍、長庚、部基，均為擦傷，包含1名司機、1名乘客，其他多為機車騎士。