影／公車煞車失靈一路撞14人送醫 司機：公車今才保養

基隆市1輛市公車今天傍晚由八斗子發車，開往市中心公車總站。吳姓司機駕駛行經中正路、祥豐街和豐稔街三叉路口時，疑煞車失靈沿途暴衝。吳姓司機說，這輛公車今天才做保養，不知為什麼會出狀況，情急之下他決定撞衝路旁電桿，又「撞扁」一輛車才讓公車停下來。

吳男駕駛的103線基隆市公車從八斗子開往市區，先後駛過祥豐市場、天主堂站牌，在通過三叉路口時，發現煞車失靈，擦撞1名騎士後，車速一直慢不下來，最後在中正路法國公墓旁衝撞電桿後，公車偏向撞到對面衝撞釣具行外的貨車才停下來。