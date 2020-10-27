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影／公車煞車失靈一路撞14人送醫 司機：公車今才保養

聯合報 / 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

基隆市1輛市公車今天傍晚由八斗子發車，開往市中心公車總站。吳姓司機駕駛行經中正路、祥豐街和豐稔街三叉路口時，疑煞車失靈沿途暴衝。吳姓司機說，這輛公車今天才做保養，不知為什麼會出狀況，情急之下他決定撞衝路旁電桿，又「撞扁」一輛車才讓公車停下來。

吳男駕駛的103線基隆市公車從八斗子開往市區，先後駛過祥豐市場、天主堂站牌，在通過三叉路口時，發現煞車失靈，擦撞1名騎士後，車速一直慢不下來，最後在中正路法國公墓旁衝撞電桿後，公車偏向撞到對面衝撞釣具行外的貨車才停下來。

車禍發生後，消防局派遣人車前往救護，趕到現場時，吳男受困在駕駛座，消防人員協助把座椅後移，順利救下車。這起車禍消防人員共送14人就醫，傷勢都無大礙。

基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影
基隆市吳姓公車司機今天傍晚駕駛公車行經中正路時，疑煞車失靈，沿路衝撞，最後撞上電桿及路旁車輛才停下，車頭被撞的稀巴爛。記者游明煌／攝影

公車 基隆 車禍

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