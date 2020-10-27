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影／公車暴衝煞不住14人傷影片曝光 貨車救命未衝民宅
基隆市公車103線，今天晚間在中正路失控，因煞車失靈，沿路100多公尺連撞多輛機車，最後往民宅衝，幸好被一輛貨車擋住才未衝進民宅，騎樓的冰箱被撞飛十多公尺。居民說，如果沒有這輛貨車，撞進民宅後果不堪設想，門口被撞得亂七八糟，一片混亂。公車失控連撞的影片也曝光，民眾說嚇死了。
5時46分公車從豐稔街一直撞到中正路，沿途撞擊機車及電桿，消防局派遣信二、中正、信義多輛消防救護車前往救援。共有6男8女14人分送三軍、長庚、部基，均為擦傷，包含1名司機、1名乘客，其他多為機車騎士。
市公車處派人前往了解事發原因，司機表示煞不住一直往前衝，撞到民宅前才停下，並指是煞車失靈、司機身體因素，還是有別的原因還待調查釐清，司機平時身體都很正常。項姓民眾表示，如果沒有這輛貨車，撞進民宅後果不堪設想，門口被撞得亂七八糟，一片混亂。公車失控連撞的影片也曝光，民眾目睹說嚇死了。
吳姓民眾說，當時嚇死了，一聲巨響就看到公車撞住家門口，冰箱都飛十多公尺，如果不是貨車擋住，恐怕後果非常嚴重。（公車影片由商家提供）
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