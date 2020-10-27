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高雄左營地面塌陷破大洞 市府追查原因中
高雄市左營區左營大路、海功路口，靠近左營大路北向的斑馬線，今天下午5點多，地面突然塌陷，出現1個長、寬約3公尺坑洞，路過民眾見狀趕緊報案，警方趕抵現場圍住洞口進行交管，幸好沒有人車掉落受傷，目前市府相關局處人員已前往了解。水利局表示，初步勘查箱涵及汙水下水道沒有損壞，下陷原因待進一步追查。
左營分局表示，今下午5點2分在左營區海功路與左營大路口出現長寬各3公尺的坑洞，所幸無人受傷。經消防局儀器檢測，瓦斯管無破裂、外洩情形。警方現場拉起封鎖線，放置三角錐、爆閃燈及指揮疏導交通。
高雄市水利局表示，市府相關單位已在釐清原因中，初步勘查，箱涵和汙水下水道沒有損壞，將進一步了解周邊如台電、中華電信等民生管線有無異狀等，持續追查下限原因。
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