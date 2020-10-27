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賠慘？自撞借來「快樂波特」未留現場 車體險恐不理賠
台中市張姓男子今天凌晨4時許，駕駛向雇主朋友借來要價數百萬的瑪莎拉蒂，行經西屯區文心路三段時，疑與乘客吵架後，自撞公車亭，車頭凹陷毀損，僅車內兩名乘客受傷，張肇事後沒留在現場，事後才到交通分隊酒測，警方事後認定他涉嫌刑法肇事逃逸，將依法函辦。車商估算維修費超過150萬。保險業務透露，駕駛肇事逃逸，保險公司不會理賠車體險。
李姓保險業務表示，車體險就是保自己駕駛車輛，不論保的是甲式、乙式、丙式，都有不保事項的約定，其中有一項是規定「被保險汽車於發生汽車碰撞、擦撞事故後逃逸，其碰撞、擦撞所致之毀損行為」，簡言之，駕駛若在發生交通事故後，被警方認定是肇逃，保險公司可拒絕理賠車體險。
李姓保險業務說，第三人責任險是保障發生車禍後他人的權益，駕駛若肇事後造成他人的傷亡、財物損失還逃逸，保險公司還是會理賠。
台中市張姓男子（23歲）今天凌晨4時許，他駕駛向老闆朋友借來、新車要價超過700萬、俗稱「快樂波特」的瑪莎拉蒂轎車（Maserati Quattroporte Q4），期間疑因與車內乘客吵架，導致行經西屯區文心路三段時，自撞公車亭，但張在案發後，因不明原因，沒有留在現場，僅車內兩名乘客受傷留在現場，警方事後聯絡車主，車主才通知張到交通分隊接受酒測，警方認定張構成刑法肇事逃逸罪，將依法函辦。
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